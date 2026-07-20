Po kratki bitki s hudo boleznijo umrl legendarni nogometaš (FOTO)

Legendarni nogometaš Newcastla in angleške reprezentance Kevin Keegan je po kratkem boju z zahrbtno boleznijo umrl v starosti 75 let. Keeganu so januarja diagnosticirali raka na želodcu v četrtem stadiju, potem ko so ga zaradi težav z želodcem sprejeli v bolnišnico.

Žalostno novico je s svetom delila njegova družina: »Z neizmerno žalostjo sporočamo, da je umrl Kevin Keegan. Star je bil 75 let. Nekdanji angleški nogometaš in selektor se je boril z rakom in je bil v zadnjih trenutkih obkrožen z ženo in hčerkama. Kevin, dvakratni dobitnik Zlate žoge, je bil zelo ljubljen mož, oče in dedek. Družina se želi zahvaliti Kevinovi neverjetni zdravniški ekipi za vso njihovo podporo. To je za nas izjemno težek čas, zato prosimo, da spoštujete našo zasebnost.«

Za Keeganom žalujejo tudi igralci kluba Newcastle: »Kevin je bil več kot le legendarni nogometaš in trener. Bil je srce Newcastle Uniteda in občudovale so ga generacije navijačev. Kot igralec je na St. James' Park prinesel vrhunski talent, ambicijo in vero ter pomagal spremeniti dojemanje tega, kaj bi Newcastle United lahko bil. Kot trener je Kevin navijačem vlival upanje in ponos ter vodil ekipo, katere slog, duh in strast so burili domišljijo nogometnih navdušencev po vsem svetu. Bil je veliko več kot le zabavljač. Kevinov vpliv se ne bo meril po nastopih ali rezultatih. Živel bo v spominih, ki jih je ustvaril s klubom in državo, v sanjah, ki jih je navdihoval, kamor koli je šel, in v generacijah navijačev po vsem svetu, ki so se zaradi njega zaljubili v nogomet.«

Keegan je po prejeti diagnozi nekaj časa ostal na zdravljenju v bolnišnici, maja pa se je ponovno pojavil v javnosti. Videti je bil živahen in dobro razpoložen, takrat je dejal, da se dobro odziva na zdravljenje, njegov zdravnik pa da je »vrhunski strokovnjak, ki se je zdravljenja lotil z novim načinom boja proti raku na želodcu«.