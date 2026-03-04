V 78. letu starosti je po kratki bolezni umrl nekdanji predsednik Evropske odbojkarske zveze Aleksandar Boričić, je poročala Mednarodna odbojkarska zveza FIVB, kjer je v preteklosti opravljal tudi funkcijo podpredsednika.

»Boričič je bil eden najbolj spoštovanih ljudi v administraciji mednarodne odbojke in dolgoletni vodja tega športa v Srbiji in Evropi. Več desetletij je namenil svoje poklicno življenje odbojki kot igralec, trener in funkcionar, ki je pomagal oblikovati vodenje in razvoj odbojke na nacionalni, celinski in globalni ravni,« so zapisali pri FIVB.

Boričić je za jugoslovansko reprezentanco odigral 103 tekme med letoma 1969 in 1978 in osvojil bron na evropskem prvenstvu 1975. Po igralski karieri se je posvetil trenerskemu poslu in administraciji. Na tem področju je postal eden najvplivnejših v Evropi. Bil je tudi 20. in zadnji predsednik jugoslovanske zveze (1992-2003) in prvi predsednik zveze Srbije in Črne gore (2003-2006) ter pozneje Srbije (2006-2016).

Na celinski ravni je vodil evropsko zvezo od 2015 do 2024, v mednarodni zvezi pa je postal član administracije 2002, leta 2006 pa je postal član izvršnega odbora in podpredsednik.