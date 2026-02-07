To je po poškodbi Luke Dončića sporočil njegov trener

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo zaradi poškodbe izpustil naslednjo tekmo svojega moštva Los Angeles Lakers v ligi NBA proti ekipi Golden State Warriors. Dončić ima težave z nategnjeno stegensko mišico na levi nogi, igrišče pa je, kot smo pisali, zapustil proti koncu druge četrtine petkove tekme proti moštvu Philadelphia 76ers, potem ko se je zapletel z enim od branilcev omenjenega moštva. V drugem polčasu se nato zaradi bolečine v levi nogi ni več vrnil na parket. Trener Lakersov JJ Reddick je ob tem menil, da poškodba ni resnejše narave, in dodal, da najboljšega strelca lige NBA čaka pregled z magnetno resonanco.

»Ni se počutil dovolj dobro, da bi stopil na igrišče, pri čemer tudi zdravniška služba ni bila pripravljena tvegati,« je še povedal Reddick. Dončićevi soigralci se sicer zavedajo, kako pomemben člen njihovega moštva je mladi Slovenec. »Potrebujemo ga. Je naš najboljši igralec, saj se okrog njega vrti naša igra. Upamo, da nas čakajo dobre novice,« je povedal branilec ekipe iz Los Angelesa Austin Reaves. Slovenski reprezentant v letošnji sezoni v povprečju prispeva 33,4 točke na tekmo in hkrati dosega še 8,7 podaje na tekmo, kar ga uvršča na drugo mesto med podajalci v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.