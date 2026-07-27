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Po razburljivi tekmi v Kopru izbruhnil še fizični obračun? Radomljani s hudimi obtožbami

Po dramatični tekmi med Koprom in Radomljami, ki se je končala z izidom 2:2, so iz radomeljskega kluba sporočili, da naj bi po zadnjem sodnikovem žvižgu prišlo do fizičnega obračuna. Za napad obtožujejo športnega direktorja Kopra Ivico Guberca in še tri osebe.
Slika je simbolična. FOTO: NK Radomlje
Slika je simbolična. FOTO: NK Radomlje
G. P.
 27. 7. 2026 | 12:35
3:03
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Nedeljska tekma 2. kroga Prve lige Telemach med Koprom in Kalcerjem Radomlje se ni končala le z razburljivim dogajanjem na zelenici. Potem ko so Koprčani po zaostanku z 0:2 v osmi minuti sodnikovega dodatka z enajstmetrovko Lea Rimca iztržili remi (2:2), so iz tabora Radomelj sporočili, da naj bi po tekmi prišlo do fizičnega napada na vodstvo njihovega kluba. V NK Kalcer Radomlje trdijo, da se je napetost začela že med polčasom. Po njihovih navedbah naj bi vodilni možje Kopra, med njimi Ante in Ivica Guberac, pritiskali na njihovo strokovno vodstvo, tehničnega vodjo in kapetana, naj se zaradi močnega naliva drugi polčas ne odigra.

»Vsi predstavniki NK Radomlje so izrazili željo, da se tekma odigra do konca, da pa mora odločitev o nadaljevanju tekme sprejeti sodniška ekipa skupaj z delegatom,« so zapisali v klubu.

Po več kot enournem premoru zaradi močnega dežja in izpada elektrike se je tekma nadaljevala, Koper pa je v dramatični končnici izenačil na 2:2. Po navedbah Radomljanov se je nato incident preselil v notranjost stadiona. Predsednik kluba Matjaž Marinšek naj bi se po tekmi kot akreditirani predstavnik odpravil proti garderobi, da bi čestital igralcem za osvojeno točko.

»Že na vhodu v klubske in garderobne prostore je domači športni direktor Ivica Guberac, ki se je pogovarjal s trenerjem NK Radomlje, verbalno napadel predsednika. Skupaj s še tremi predstavniki FC Koper so ga na silo potisnili skozi vhodna vrata in tudi fizično obračunali z njim,« trdijo v Radomljah.

Po njihovih navedbah je dogajanje z VIP-parkirišča opazil športni direktor Grega Marinšek, ki je pritekel na pomoč predsedniku.

»V nekaj sekundah pa je bil brutalno fizično napaden s strani Ivice Guberca in še treh neznanih oseb, ki niso izbirali sredstev in so nekaj minut pretepali športnega direktorja NK Radomlje, zaradi česar je utrpel telesne poškodbe,« so zapisali.

V Radomljah pravijo, da so incident takoj prijavili policiji in Nogometni zvezi Slovenije ter zahtevajo temeljito preiskavo.

»Verjamemo, da je celotno dogajanje posneto z varnostnimi kamerami in da bodo lahko ustrezni organi neodvisno raziskali obsojanja vreden dogodek. V NK Radomlje zagotavljamo, da nismo izzivali in provocirali igralcev in vodstva FC Koper in da je bilo vodstvo našega kluba popolnoma neupravičeno napadeno. Naš edini 'greh' je bil ta, da smo želeli tekmo v tekmovalnem duhu odigrati do konca,« so še zapisali.

FC Koper se do objave članka na obtožbe Radomelj še ni javno odzval. O okoliščinah incidenta bodo po pričakovanjih presojali tako policija kot tudi pristojni organi Nogometne zveze Slovenije.

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NK RadomljeFC Koperpretep
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