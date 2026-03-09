Po razhodu, o katerem vsi govorijo: Dončić med konferenco pogledal v telefon in se takoj prijel za glavo (VIDEO)

Košarkarski as Luka Dončić je brez dvoma ena najbolj priljubljenih igralcev v ligi NBA, njegovi navijači pa spremljajo vsak njegov korak. Tako je bilo tudi v petek, ko je na novinarski konferenci s svojo nenavadno reakcijo pritegnil veliko pozornosti. Po zmagi proti Indiana Pacersom je 27-letnik odgovarjal na vprašanja, nato pa je pogledal v svoj telefon. Ko je obrnil telefon, se je izraz na njegovem obrazu takoj spremenil, nato pa je zaskrbljeno izraz prekril z roko.

Posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih, pod objavo pa so se začela ugibanja o razlogu njegove reakcije. »Verjetno je izgubil stavo,« je zapisal en komentator. Seveda niso manjkali komentarji, povezani z njegovim razhodom z dolgoletno partnerko Anamario Goltes.

»Kje so bile te solze, ko si začel spremljati Madelyn Cline?« se je vprašal en uporabnik družbenih omrežij, sklicujoč se na govorice, da je ameriška igralka njegova nova simpatija. Mediji poročajo, da je Dončićeva frustracija vidna tudi na igrišču. Slovenski košarkar je v tej sezoni prejel kar 15 tehničnih napak, kar je drugi največji rezultat v ligi, takoj za Draymondom Greenom.

A po drugi strani je Dončić zanesljiv in nepogrešljiv igralec za Los Angeles Lakers, ki so sinoči v severnoameriški ligi NBA doma premagali New York Knicks s 110:97, Ljubljančan pa je za domače dosegel 35 točk, osem skokov in štiri podaje.

V zasebnem življenju je, kot kaže, porazov nekoliko več kot zmag, saj vse kaže, da se je par, ki se je leta 2023 zaročil, razšel. Kot smo pisali v Slovenskih novicah, naj bi Dončić zaroko razdrl in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za otroka.