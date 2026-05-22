Po resni bolezni včeraj umrl legendarni dirkač, star bil komaj 41 let (FOTO)

Kyle Busch, ki je 22. sezono dirkal v najvišji ligi Nascarja, je moral pred dnevi v bolnišnico, kjer je nato umrl. »V imenu družine Busch, vseh v ekipi Richard Childress Racing in celotnega združenja Nascar z grozo sporočamo nenadno in tragično smrt Kyla Buscha«, so zapisali v skupni izjavi. »Celotna naša družina Nascarja je strta. Kyle je bil redek talent, takšen, kot se pojavi enkrat v generaciji. Bil je silovit, strasten, izjemno spreten in globoko mu je bilo mar za šport in navijače,« so še zapisali.

Busch je v letih 2015 in 2019 osvojil naslova v seriji pokal Nascarja in v svoji karieri dosegel 63 zmag - s tem se uvršča na deveto mesto na lestvici vseh časov. Dominanten je bil tudi v drugih dveh nacionalnih serijah Nascar, s 102 zmagama v seriji O'Reilly auto part in 69 zmagami v seriji craftsman truck.

Nascar je eden najbolj priljubljenih motošportov v ZDA, ki se ponaša predvsem z visokohitrostnimi ovalnimi dirkalnimi stezami, kjer vozniki vozijo namensko izdelane serijske avtomobile s hitrostmi, ki pogosto presegajo 200 milj na uro (321 km/h). Najbolj znani prizorišči sta Daytona in Talladega.