Po težki poškodbi nov udarec za Andrejo Slokar: Andrea Massi zapustil njeno ekipo

V ekipi slovenske smučarke Andreje Slokar je prišlo do pomembne spremembe. Ajdovka in Andrea Massi, ki je bdel nad njeno telesno pripravo ter sodeloval kot svetovalec, sta po dobrih dveh letih končala sodelovanje. Do razhoda je prišlo sporazumno, Massi pa poudarja, da med njima ni zamer in da ji želi pri vrnitvi med najboljše vso srečo.

Andreja Slokar. FOTO: Voranc Vogel

Massi, ki je najbolj znan kot eden ključnih mož izjemne kariere Tine Maze, je s Slokarjevo začel sodelovati marca 2024. Pozneje je pomagal sestaviti tudi njeno ekipo, skrbel pa je predvsem za kondicijsko pripravo. Toda načrte je močno prekrižala nova poškodba kolena. Slokarjeva si je še drugič poškodovala kolenske vezi in bila prisiljena izpustiti olimpijsko sezono, okrevanje pa ni potekalo povsem po načrtih.

Massi: V zgodbo je bilo vpletenih preveč ljudi

Massi je za Sportklub pojasnil, da se njegov pogled na delo ni povsem ujemal s smerjo, v katero je šlo okrevanje slovenske smučarke. Med drugim je imel pomisleke glede nekaterih odločitev med rehabilitacijo in menil, da bi Slokarjeva potrebovala jasnejšo usmeritev. Po njegovih besedah je bilo v proces vključenih preveč ljudi, zaradi česar je bilo težje določiti odgovornost za posamezne odločitve.

Massi je razkril tudi, da so mu ponudili mesto vodje ekipe, vendar ga ni sprejel. Za njim je bilo namreč težko poletje, zaznamovano z zdravstvenimi težavami, zato je izgubil tudi del vsakodnevnega stika z ekipo. Kljub razhodu poudarja, da odnosi ostajajo dobri.

Andrea Massi FOTO: Voranc Vogel

»Ta razhod ni travmatičen. Slokarjevi imajo pri meni odprta vrata,« je med drugim dejal in dodal, da se bo veselil njenih prihodnjih uspehov.

Iz ekipe je odšel tudi fizioterapevt Timotej Kostrevc, Slokarjeva pa je v zadnjem obdobju veliko sodelovala s Tadejem Paščinskim, strokovnjakom za vračanje športnikov po poškodbah.

Slokarjeva se medtem počasi približuje vrnitvi na tekme. Na uvodnem veleslalomu svetovnega pokala v Söldnu 25. oktobra je še ne bo, njen cilj pa je nastop na prvem slalomu nove sezone, ki bo 15. novembra v Leviju. Več o svojem zdravstvenem stanju in načrtih naj bi razkrila ob predstavitvi slovenskih smučarskih ekip pred novo sezono.