Po torkovi bombi v NBA: Dončić povedal, ali si predstavlja, da bi še kdaj igral za Dallas (VIDEO)

Poročali smo že, da je vodstvo košarkarskega kluba v severnoameriški ligi NBA Dallas Mavericks z mesta generalnega menedžerja odpustilo Nica Harrisona in na to mesto začasno imenovalo Michaela Finleyja in Matta Riccardija. Harrison je že dolgo časa najbolj »osovražena oseba« v Dallasu, njegov odstop navijači zahtevajo že od februarja letos, ko je bil glavni pobudnik za eno največjih menjav v zgodovini NBA. Tedaj je Dallas 25-letnega slovenskega zvezdnika Luko Dončića presenetljivo poslal v Los Angeles Lakers, v nasprotno smer pa sta se odpravila Anthony Davis in Max Christie.

Luka Dončić v akciji. FOTO: Joshua Gateley Getty Images Via Afp

In kaj o tem meni slovenski košarkaški zvezdnik?

Ko so ga vprašali, ali si lahko še kdaj predstavlja, da bi igral za Dallas, zdaj, ko je bil Nico Harrison odpuščen, je bil njegov odgovor kratek, a jasen: »Trenutno sem osredotočen samo na Lakerse. Brez nadaljnjih komentarjev.«

»Dallas, navijači, igralci, vedno imajo posebno mesto v mojem srcu. Mislil sem, da bom tam ostal za vedno, pa nisem. Zame bodo vedno poseben kraj. Vedno ga lahko imenujem dom. Trenutno sem osredotočen na Lakerse in poskušam iti naprej,« je še dodal.