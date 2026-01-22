  • Delo d.o.o.
POMERILI SO SE NAJBOLJŠI

Pod streho še en strelski grand prix (FOTO)

Mednarodni strelski dogodek v Rušah se je končal s številnimi slovenskimi dosežki.
Borut Sajovic, minister za obrambo, v družbi Katje Koren, podpredsednice OKS, Bojane Muršič, poslanke iz Ruš, Ljuba Germiča, predsednika OO Grand Prix Ruše, ter Urške Repolusk, županje Ruš FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mednarodna organizacijska ekipa GP2026 Ruše je ponovno požela najvišjo oceno organizacijskega dela. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Andrej Plos, predsednik uprave Sava Pokojninska, ter Jošt Dolničar, predsednik uprave Zavarovalnice Sava, enega največjih sponzorjev tekmovanja FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Zlata so se veselile Urška Hrašovec, Urška Kuharič in Živa Dvoršak. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

AFS Študent je poskrbela za veliko smeha na otvoritveni slovesnosti. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Andreja Vlah, selektorica slovenske strelske reprezentance, ter Rajmond Debevec, najboljši slovenski strelec vseh časov FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
 22. 1. 2026 | 08:45
Ruše so v času obletnice padca Pohorskega bataljona tradicionalno gostile ISSF Grand Prix, na katerem se na razdalji 10 metrov v streljanju z zračno puško oziroma pištolo pomerijo najboljši. Ob tem so prireditelji organizirali še spremljevalno oziroma ločeno tekmovanje, imenovano Ruše Cup, na katerem lahko nastopi več strelcev, kot jih sicer dopuščajo stroga pravila ISSF, in sicer zato, da lahko domači regionalni tekmovalci pridobijo več izkušenj.

Slovenci so po podaljšanem koncu tedna osvojili srebrno medaljo v streljanju z zračno pištolo. Osvojila sta jo Manja Slak in Sašo Stojak. Sicer pa so v pokalu Ruše Cup medalje osvojili še Urška Hrašovec, Urška Kuharič in Živa Dvoršak (ekipno zlato), Miha Fras (srebro), Denis Bola Ujčič, Anja Prezelj ter Manja Slak (ekipno srebro), Manja Raušl (bron), Bojan Fras, Sašo Stojak in Renee Lenzi (ekipni bron). Spremljevalni program na odprtju je letos pripadel AFS Študent, katere člani so dodobra nasmejali zbrano druščino z vseh koncev sveta. 

streljanjeGrand Prixzračna puškaRušePohorski bataljon
