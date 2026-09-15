Pogačar po grozljivem padcu brez sence obupa! Slovenski as že trenira na sobnem kolesu (VIDEO)

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki ga je prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil z zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. »Saj ne, da smo nameravali september preživeti tako. Smo vsaj v dobri družbi. Najlepša hvala našim ekipam, družinam, prijateljem in vsem vam za izjemno podporo. Zelo smo hvaležni,« je ob video in foto zgodbi zapisal Pogačar.

S sledilci je delil kar nekaj utrinkov iz vsakdanjega življenja, kako se spoprijema s poškodbo, ko skuša iz danega trenutka iztisniti največ, kar lahko. Možno je videti Pogačarja v bolnišnici, z opornico okoli vratu, s šivi po operaciji ključnice, v družbi partnerke Urške Žigart, ob kosilih, sladoledu. Za konec pa je sledil še vpogled v trening. Videti je Pogačarja, kako vadi na sobnem kolesu in vrti pedala. »Prvi dan, ključnica močna, glava močna, visok srčni utrip, super vesel, gremo,« Pogačar pove za konec videa z značilnim nasmehom na obrazu.

Pogačar je v rdeči majici vodilnega grdo padel v osmi etapi španske pentlje. Utrpel je pretres možganov, zlom leve ključnice in zlom vratnega vretenca C7. Zaradi pretresa možganov so morali operacijo ključnice v Barceloni sprva malce zamakniti, a je bila nato uspešno izvedena. Pogačar se je iz bolnišnice oglasil z oskrbljenimi ranami in vratno opornico. Njegova ekipa UAE Team Emirates-XRG in zdravniki so uradno potrdili, da letos ne bo več dirkal. Izpustil bo svetovno prvenstvo v Montrealu, domače evropsko prvenstvo in dirko po Lombardiji. Za zdaj še ni znana časovnica vrnitve na dirke.