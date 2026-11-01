Pogačar šele dva meseca po padcu izvedel, kaj se mu je zares zgodilo: »Srečen sem, da sem sploh živ«

Kolesarski šampion Tadej Pogačar je dva meseca po hudem padcu na dirki po Španiji razkril, da so bile njegove poškodbe precej hujše, kot je sprva kazalo. Čeprav je bilo že takoj po nesreči jasno, da si je zlomil ključnico, poškodoval vratno vretence in utrpel pretres možganov, so zdravniki šele pred kratkim ugotovili, da je imel v resnici zlomljena kar tri vretenca.

O posledicah nesreče, ki je konec avgusta predčasno končala njegovo sezono, je 28-letni kolesar spregovoril v intervjuju za The Athletic. Priznal je, da je ob novih izvidih predvsem pomislil, kakšno srečo je imel, da se je nesreča končala brez še hujših posledic. »Ko sem videl, da imam zlomljena tri vretenca, sem bil samo srečen, da sem živ. Oziroma da sploh lahko stojim,« je povedal petkratni zmagovalec Dirke po Franciji.

Šele v Sloveniji so odkrili dva dodatna zloma

Pogačar je padel 29. avgusta med osmo etapo Vuelte, na kateri je tedaj nosil rdečo majico vodilnega kolesarja. Zaradi poškodb je moral odstopiti, njegova sezona pa se je končala precej prej, kot je načrtoval. Prvi zdravniški pregledi so pokazali zlom leve ključnice, pretres možganov in stabilen zlom sedmega vratnega vretenca, označenega kot C7.

»Pred dvema tednoma sem bil v Sloveniji in opravil še eno računalniško tomografijo. Vedel sem, da imam zlomljeno vretence C7, potem pa smo ugotovili, da sta zlomljeni še vretenci T1 in T2,« je pojasnil. Gre za prvo in drugo prsno vretence, ki ležita neposredno pod vratnim delom hrbtenice. Tako je šele približno mesec in pol po padcu izvedel, da je bila poškodba njegove hrbtenice obsežnejša, kot so sprva vedeli. Ob tem je priznal, da je bil izjemno vesel, ker se ni odločil za nastop na evropskem prvenstvu, ki je bilo sprva eden njegovih ciljev ob koncu sezone.

»Nisem se mogel niti sam oprhati«, priznal pa je tudi psihične težave

Pogačar je v pogovoru prvič podrobneje opisal tudi prve tedne po nesreči, ki so bili zanj izjemno zahtevni. Pretres možganov je povzročil hude težave z ravnotežjem. Že povsem običajna opravila, ki jih je pred tem opravljal brez razmišljanja, so postala velik napor. Povedal je, da se nekaj časa ni mogel niti sam oprhati. Ko je vstal ali sklonil glavo, se mu je začelo vrteti, pogosto mu je bilo slabo, počutil pa se je povsem izčrpanega.

»Nisem se mogel sam oprhati. Ko sem vstal ali sklonil glavo, se mi je zavrtelo. Bilo mi je slabo in bil sem popolnoma izčrpan,« je opisal. Takšno stanje je bilo še posebej težko za športnika, ki je vajen vsakodnevnih intenzivnih treningov in največjih fizičnih naporov. Poškodbe pa niso pustile le telesnih posledic. Pogačar je odkrito priznal, da se je v prvih tednih spopadal tudi s hudim psihičnim padcem. »Prva dva tedna psihično res nisem bil dobro. Bil sem povsem na tleh. Ni bilo prijetno biti v moji družbi,« je povedal.

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Občutki nemoči, vrtoglavica in negotovost glede okrevanja so močno vplivali na njegovo razpoloženje. Priznal je, da se je počutil depresivno in da ga je bilo strah, kaj bodo poškodbe pomenile za njegovo prihodnost. Zanj je bil to velik preobrat. Še nekaj tednov pred padcem je bil na vrhuncu sezone, v kateri je petič osvojil Dirko po Franciji, nato pa se je nenadoma znašel v položaju, ko je potreboval pomoč pri najosnovnejših vsakodnevnih opravilih.

Danes se počuti bolje, a mora biti previden

Dobra novica je, da je Pogačarjevo okrevanje v zadnjih tednih močno napredovalo. Kot pravi, danes nima več večjih težav in se postopoma vrača k običajnim dejavnostim. »Zdaj lahko v bistvu počnem vse, kar človek običajno počne,« je povedal. Kljub temu mora biti še naprej previden. Posebej pazi, da ne bi ponovno padel s kolesom, prav tako ne sme pretirano obremenjevati leve roke in vratu ali dvigovati težkih bremen.

Priznal je, da ga je ob vrnitvi na kolo spremljal tudi strah, predvsem med spusti, ko so hitrosti velike in bi lahko nov padec povzročil zelo resne posledice. Ob tem je povedal, da mu ljudje pogosto govorijo, kako veliko srečo je imel. Šele ko je začel podrobneje spoznavati naravo svojih poškodb, se je tudi sam povsem zavedel, kako nevarna je bila nesreča.

Kljub zahtevnemu okrevanju Pogačar že razmišlja o vrnitvi na tekmovanja. Njegov cilj ostaja nadaljevanje izjemno uspešne kariere, v kateri je doslej osvojil pet naslovov na Dirki po Franciji. Eden od velikih izzivov bi lahko bila tudi ponovna udeležba na Vuelti. Prav španska dirka je namreč ena redkih velikih etapnih preizkušenj, ki je slovenski šampion še ni osvojil. Njegov zastopnik Alex Carera je pred dnevi dejal, da ima Pogačar z Vuelto še neporavnane račune in da je zato vrnitev na dirko po Španiji prihodnje leto verjetnejša od nastopa na Giru.

Končna odločitev o tekmovalnem koledarju za leto 2027 naj bi bila sprejeta decembra, na pripravah ekipe UAE Team Emirates.