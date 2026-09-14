Pogačar služi milijone, ona »drobiž«? Urška Žigart ob tem komentarju ni ostala tiho

Slovenska kolesarka Urška Žigart je v objavi ekipe AG Insurance - Soudal na Instagramu brez dlake na jeziku pokomentirala komentar enega uporabnika, ki je izpostavil, da njen partner Tadej Pogačar služi milijone, njo pa je pohvalil, ker se ji da dirkati za majhen denar in poškodbe.

»Pogi služi milijone, vsa čast tebi, da se ti da dirkati za drobiž in poškodbe. Čuvaj zdravje draga Urška,« je zapisal uporabnik. Odgovorila mu je naravnost in dala jasno vedeti, da za svojo kariero in denar skrbi sama. »Točno tako. Pogi jih služi, jaz pa pač svoj “drobiž”. Če pa se pari, kot sva midva, razidejo, pa smo vedno “babe hudičeve, ko samo dnar hočejo, naredile niso pa nič za to”. Tako da… vi poskrbite zase in za svojo ženo, jaz bom pa zase,« je zapisala odlična slovenska kolesarka. Z njenim komentarjem so se številni strinjali.

Razlike v zaslužkih med športniki in športnicami so sicer že dlje časa ena od tem v športu. Pripadnice nežnejšega spola navadno zaslužijo manj kot moški v enakem športu. Nekateri so mnenja, da bi morale zaslužiti enako, drugi pa poudarjajo, da gledanost njihovih tekem ni enaka kot pri moških in da bi zato morale imeti nižje zaslužke.

Ima zlomljeno čeljust

V omenjeni objavi na Instagramu je sicer ekipa AG Insurance - Soudal sporočila, da so preiskave pokazale, da ima Urška ponovno zlomljeno čeljust. Spomnimo, padla je na dirki Faun Tour v Franciji, na kateri je bila do usodne tretje etape tretja v skupni razvrstitvi. V objavi so še zapisali, da je letošnja sezona zanjo verjetno končana. Na eni letošnji dirki pred tem je sicer že hudo padla in tudi takrat je prišlo do poškodbe čeljusti. Tudi za Tadeja Pogačarja je po hudem padcu na letošnji Vuelti letošnja sezona že končana.