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Pogačar zapušča bolnišnico in odhaja v domačo oskrbo

Slovenski šampion zagotovo ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu, ki bo v Montrealu na sporedu 27. septembra, več pa je neznanega.
Sedaj se začenja domače okrevanje pod budnim očesom klubskih zdravnikov. FOTO: Jose Jordan/AFP
Sedaj se začenja domače okrevanje pod budnim očesom klubskih zdravnikov. FOTO: Jose Jordan/AFP
Matic Rupnik
 2. 9. 2026 | 17:58
 2. 9. 2026 | 18:12
2:30
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Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar po poškodbi na dirki po Španiji in uspešni operaciji, ki jo je prestal v ponedeljek, danes zapušča bolnišnico v Barceloni in odhaja v domačo oskrbo, poroča italijanska Gazzetta dello Sport. 

V Kataloniji je pri kirurgu, ki oskrbuje tudi brata Alexa in Marca Marqueza, junaka motociklizma, prestal operacijo leve ključnice. Ob padcu na osmi etapi dirke po Španiji si je sicer zlomil še sedmo vratno vretence in utrpel pretres možganov. 

Nekaj optimizma glede Pogačarjeve poškodbe je vzbudila tudi fotografija iz bolnišnice, na kateri Slovenec nosi mehko vratno opornico. Na družabnih omrežjih so nekateri zdravniški znalci opozorili, da bi to lahko nakazovalo na manj resno obliko zloma, saj bi sicer moral nositi trdno opornico. 

Mehka ovratnica dober znak?

Ena od možnosti je, tako so ugibali, zlom trnastega odrastka vretenca, pri katerem je zdravljenje praviloma precej lažje kot pri poškodbah telesa vretenca. V tem primeru bi bila lahko tudi vrnitev na kolo hitrejša, a zgolj na podlagi vrste opornice seveda ni mogoče zanesljivo sklepati o dejanski poškodbi.

V ekipi Emiratov so medtem zatrdili, da je trenutno v ospredju popolno okrevanje Tadeja Pogačarja in ne čimprejšnja vrnitev na kolo. »Tadej se počuti zelo dobro. Potrebuje le še nekaj dni za okrevanje, nato pa bo lahko odšel domov,« je o njegovem stanju pred dnevi povedal športni direktor UAE Joxean Fernández Matxin.

Nekateri so ugibali celo o vrnitvi v letošnji sezoni – četudi ne bi bil stoodstotno pripravljen, bi lahko Pogačar nastopil vsaj na domačem evropskem prvenstvu. Doktor Samo Turel je medtem za Radio Slovenija opozoril, da prehitra vrnitev ne bi bila smotrna in da je potrebno razmisliti tudi o daljnoročnih posledicah poškodbe – teh ob normalnem zdravljenju ne gre pričakovati. 

»Zdaj ne gre za kolesarstvo, ampak zanj kot človeka. Želimo si le, da bi imel nekaj miru, da bi okreval in bil s svojo družino,« je še povedal Matxin. Slišati je bilo, da bo Pogačar po hudem padcu okreval celo v Sloveniji, zagotovo pa mu bodo vselej ob strani stali klubski zdravniki ekipe UAE Emirates, ki bodo skrbno nadzirali vsak njegov korak na poti do vrnitve na največje dirke. 

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