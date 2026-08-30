Pogačar se je javil iz bolnišnice povsem zdelan, kaj zanj pomeni zlom vratnega vretenca? (VIDEO)

Izjemno zahteven dan v sedlu se bo po sobotnem šoku in odstopu Tadeja Pogačarja začel zelo razgibano, kar omogoča formacijo močnega bega. Veliko bo nato odvisno od ekip s kandidati za skupno zmago, medtem ko bodo emirati zdaj zasledovali predvsem etapne zmage. Pogačar tačas okreva. Da bo z njim prej ali slej vse dobro je optimistično sporočil kar iz bolniške postelje, kjer povsem zdelan, a z borbeno optimistično gesto nakazuje, da se ne predaja.

Pogačar je na letošnji Vuelti po sedmih etapah sicer slavil trikrat in mirno krmaril proti skupni zmagi, nato pa je udarila nesreča in 27-letnika stala dopolnitve zbirke zmag na vseh treh tritedenskih preizkušnjah. Danes kolesarje čaka 187,4 km trase s kar 5000 višinskimi metri. Po dobrih 165 km se bo začel prelaz Aitana, ki je dolg 22 km s povprečnim naklonom slabih šest odstotkov. Najtežjih bo zadnjih sedem kilometrov do cilja s povprečnim naklonom več kot 7,5 odstotka.

V skupnem seštevku je po sobotnem odstopu slovenskega asa zdaj v vodstvu Španec Enric Mas. Natanko minuto za njim zaostaja slovenski as Primož Roglič, tretji pa je Avstrijec Felix Gall z zaostankom 1:11 minute. Mladi debitant na tritedenskih dirkah Jakob Omrzel je po četrtem mestu v petkovi etapi napredoval na skupno 11. mesto, po odstopu rojaka pa je pridobil še eno mesto in je deseti z zaostankom 6:04 minute. Ostali Slovenci, Gal Glivar, Roman Jermakov, Matevž Govekar in Domen Novak imajo na dirki drugačne zadolžitve, morebiti pa koga od njih zasrbijo noge in se preizkusi v begu.

Etapa se bo začela ob 12.26, po predvidevanju organizatorjev pa končala dobrih pet ur kasneje. V ponedeljek bo na na Vuelti prost dan.

Kaj bo s Pogačarjem?

Vrhunsko kolesarstvo zaradi visokih hitrosti in minimalne zaščite prinaša tveganje za visokoenergijske poškodbe. Iz medicinske perspektive je ključno ločevati med anatomsko lokacijo zloma in njegovo mehansko ter nevrološko stabilnostjo. Sedmo vratno vretence (vertebra prominens) leži na dnu vratne hrbtenice in predstavlja prehodno cono med gibljivo vratno in razmeroma fiksno prsno (torakalno) hrbtenico. Zaradi te specifične lege je izpostavljeno velikim strižnim silam ob rotacijskih in aksialnih obremenitvah, ki so tipične za padce pri kolesarstvu.

Glavna skrb pri zlomu katerega koli vratnega vretenca je zaščita hrbtenjače, ki poteka skozi hrbtenični kanal. Na ravni C7 hrbtenjača vsebuje živčne poti, ki oživčujejo zgornje in spodnje ude ter dihala.Stabilni nasproti nestabilnim zlomomKljučni dejavnik, ki določa prognozo in stopnjo nevarnosti zloma, je mehanska stabilnost hrbtenice. V primeru Tadeja Pogačarja so klubske zdravniške službe potrdile, da gre za stabilen zlom brez nevroloških izpadov. To pomeni, da kljub zlomu kosti kontinuiteta hrbteničnega kanala ni bila ogrožena, hrbtenjača pa je ostala popolnoma nepoškodovana.

Ker je bil zlom pri Pogačarju diagnosticiran kot stabilen, je bila možnost za nastanek tetraplegije takoj izključena. Zdravljenje stabilnih zlomov C7 poteka po konzervativni poti. Glavni cilj je imobilizacija, ki omogoča pravilno celjenje kosti brez sekundarnih premikov. Pacient nosi togo vratno opornico običajno od 6 do 12 tednov, redni radiološki nadzor pa potrjuje stabilnost kosti med celjenjem. Po začetnem obdobju mirovanja verjetno sledi usmerjena fizioterapija za povrnitev gibljivosti vratu in krepitev oslabljene muskulature. Pri vrhunskih športnikih je vrnitev k polnim treningom mogoča šele takrat, ko slikovna diagnostika pokaže popolno kostno preureditev, športnik pa je popolnoma brez bolečin in z polnim obsegom gibanja.