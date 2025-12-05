Pogačarja še tretjič okronali za najboljšega, zdaj je pred njim samo še en kolesar

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še tretjič v karieri prejel zlato kolo, ki ga od leta 1992 prejme najboljši kolesar v sezoni. Sedemindvajsetletnik je na prireditvi v paviljonu Gabriel v Parizu slavil tudi v kategoriji za najboljšega na enodnevnih klasikah. Obe nagradi je slovenski as prejel drugič zapovrstjo, potem ko je s konkurenco pometel tudi v lanski sezoni. S tem ko je tretjič postal kolesar leta, se je na večni lestvici izenačil z Britancem Chrisom Froomom (2013, 2015, 2017). Pred obema ostaja Španec Alberto Contador s štirimi zlatimi kolesi v letih 2007, 2008, 2009 in 2014.

Edini na vseh spomenikih v eni sezoni stal na stopničkah

Za Pogačarjem je še ena sijajna sezona, v kateri je med drugim četrtič slavil na dirki po Franciji, drugič postal svetovni in prvič tudi evropski prvak na cestni dirki. Svojo vsestranskost je kazal od februarja do oktobra tako na večdnevnih kot tudi enodnevnih preizkušnjah. Na spomenikih oziroma največjih petih enodnevnih klasikah je zabeležil tri zmage, in sicer po Flandriji, na Liege-Bastogne-Liegeu in po Lombardiji. Kot edini kolesar v zgodovini je na vseh spomenikih v eni sezoni stal na stopničkah. Na debiju na Pariz-Roubaixu je bil drugi, na Milano-Sanremu pa tretji. Na obeh preizkušnjah je slavil Nizozemec Mathieu van der Poel.

Med ženskami je zlato kolo prav tako pričakovano prejela Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, ki je v sezoni med drugim slavila na dirki po Franciji in Pariz-Roubaixu. V razvrstitvi klasik je bila najboljša Nizozemka Lorena Wiebes. Organizatorji prireditve, revija Velo Magazin, ki spada pod okrilje časnika L'Equipe, so podelili še številne druge nagrade. Prvič so glasovanje odprli tudi za javnost ter podelili nazive za najbolj priljubljene kolesarje in kolesarke, dirke, ekipe, novince v poklicni karavani ter tudi drese, kolesa in drugo.