Pogačarjevo kolo znova prodano za dober namen! A ko boste videli letošnji znesek …

Kolo, s katerim je Tadej Pogačar po navedbah ameriške kolesarske fundacije aprila 2025 zmagal na belgijski klasiki Liège–Bastogne–Liège, je na dobrodelni spletni dražbi v ZDA doseglo 40.000 dolarjev (okoli 36.000 evrov).

Italijanski proizvajalec Colnago je fundaciji podaril model V5Rs z mavričnimi detajli v barvah svetovnega prvaka. Pred dražbo so ga ocenili na 80.000 dolarjev, izklicna cena pa je bila 25.000 dolarjev.

Na La Redoute je napadel 35 kilometrov pred ciljem

Petintrideset kilometrov pred ciljem dirke Liège–Bastogne–Liège je Tadej Pogačar na vzponu La Redoute napadel in se sam odpeljal proti Liègu. Tistega 27. aprila 2025 je belgijsko klasiko dobil tretjič. Italijan Giulio Ciccone in Irec Ben Healy, ki sta končala na drugem in tretjem mestu, sta za njim zaostala minuto in tri sekunde.

Kolo s tiste zmage je leto in pol pozneje dobilo novega lastnika. Ameriška kolesarska fundacija ga je v napovedi svoje spletne dražbe predstavila kot Colnago V5Rs, s katerim je Pogačar zmagal v Liègu. Kupec je zanj odštel kar nekaj denarja, a manj od pričakovanega zneska.

Ponudbe so se začele precej nižje

Colnago je fundaciji podaril dirkalno kolo v barvah svetovnega prvaka. Pred dražbo so ga ocenili na 80.000 dolarjev in določili izklicno ceno 25.000 dolarjev. Končna ponudba je tako dosegla polovico ocenjene vrednosti. Fundacija je spletno dražbo pripravila peto leto zapored. Po krajevnem času je potekala od 4. do 9. novembra, vmes pa je fundacija v kalifornijskem Menlo Parku priredila še dobrodelni konec tedna Bicycles & Bluegrass.

Med skoraj sto predmeti in doživetji na dražbi je bil tudi mavrični dres s podpisom ameriškega kolesarja Brandona McNultyja. Zanj je kupec odštel 7300 dolarjev, celotna spletna dražba pa je prinesla 162.915 dolarjev (okoli 150.000 evrov). Od tega je skoraj četrtino prispevalo kolo, na katerem se je Pogačar odpeljal do zmage v Liègu. Fundacija bo z izkupičkom podprla ameriške kolesarje in parakolesarje pri pripravah na olimpijske in paralimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu.

Za kolo z Mont Ventouxa 190.500 dolarjev

Veliko višjo ceno je decembra lani doseglo drugo Pogačarjevo kolo. Za Colnago Y1Rs, ki ga je vozil v etapi Toura 2025 na Mont Ventoux, so pri dražbeni hiši Sotheby’s odšteli 190.500 dolarjev (nekaj čez 172.000 evrov). Spomladi je šel na dražbo tudi raztrgani dres, v katerem je Pogačar po padcu 32 kilometrov pred ciljem zmagal na dirki Milano–Sanremo. Za 95.100 evrov ga je kupil Američan Karl McDonnell. Pogačar je prispeval še enak znesek, tako da je njegova fundacija za pomoč otrokom in mladim s hudimi boleznimi zbrala 190.200 evrov.