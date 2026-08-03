Pogačarju krila posodil Prevc: Nismo si ga privoščili, tovor je bil preveč dragocen

Tadej Pogačar zmaguje na največjih dirkah na svetu, na domačem klancu pa prva mesta raje prepušča drugim. Lanski krstni Pogi Challenge je dobil Britanec Andrew Feather, na letošnji drugi izvedbi pa ga je nasledil Nemec Frederik Niessen, ki je od vznožja Krvavca do Plaže potreboval 45:49. Gostitelj je končal na 8. mestu, a zanj so bile tokrat pomembnejše druge številke, evri, ki jih je zbral za svoje sokrajane in za dobrodelno Fundacijo Tadeja Pogačarja.

»Imam tiskalnik in rekel sem si rekel, da potrebujem motivacijo na kolesu. Natisnil sem svojo najljubšo fotografijo Tadeja Pogačarja, saj se na njej odlično vidi, kako kolesari, zaradi česar ga imamo radi. Prilepil sem jo na kolo in jo pogledal vsakič, ko sem začutil bolečino. Mislim, da mi je to pomagalo,« je v cilju navdušeno razlagal Niessen, ki tako kot lani Feather ni naključno prvi prikolesaril v cilj.

Na start je, čeprav je noč s sobote na nedeljo prespal v avtomobilu, prišel vrhunsko pripravljen. Gre za prekaljenega amaterskega kolesarja, ki je že zmagoval na najzahtevnejših kolesarskih vzponih. Pogačar je tekmecem dal sedem minut prednosti, preden se je podal v lov za njimi in dosegel osmi čas, 49:51. »Prvi del vzpona na Krvavec je res zahteven, če se tam preveč zaženeš, ti tudi tistih 500 metrov spusta, ki sledi, ne pomaga ven iz pekla. Spodaj sta bila velika gneča in tudi padec, sem pa užival prva dva kilometra, ko sem se družil s tekmovalci. Potem sem trpel,« je povedal petkratni zmagovalec Toura, ki je v petek v Komendi tudi slavil zmago na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja.

Domen si ni privoščil Tadeja

Zanj je bil tokrat bolj kot vzpon na Krvavec, na katerem je nekoč pogosto treniral in na njem leta 2009 dosegel tudi prvo kolesarsko zmago, poseben spust. Do Klanca pri Komendi je poletel s helikopterjem skupaj z Domnom Prevcem. »Pogled je bil nor, odpeljali smo krog tam, kjer je Pogi nabiral kilometre, ko je bil mlad in jedel žgance na planini. Mislim, da je to krivo za vse njegove uspehe. Poskrbeli smo za to, da se je sprostil. Imela sva takšnega pilota, ki zna vedno mirno leteti. Nekaj običajnega je, da ga je bilo strah, če je bil prvič v helikopterju, še posebej z mano, saj vedno rad kaj ušpičim. Ampak si ga nismo privoščili, tovor je bil preveč dragocen,« je najboljši smučarski skakalec na svetu povedal o najboljšem kolesarju na zemeljski obli.

»Ko smo se spuščali s helikopterjem, smo videli kače kolesarjev, ki so še prihajali. To je res lep šport, tudi, če ga vidiš od daleč. To ni bila moja prva vožnja s helikopterjem, a tokrat so me vsaj podučili pred letom. Bil sem nekoliko bolj pomirjen,« pa je povedal Pogačar, ki je razkril, da mu je pred nekaj leti ob obisku Kolumbije Rigoberto Uran organiziral helikopterski prevoz. Kot se spodobi sta Pogi in Domenator izmenjala drese oziroma štartne številke s svojih velikih podvigov in navdušila zbrano množico nad Komendo. Svojemu domačemu kraju oziroma sokrajanom, ki jih je 10. junija prizadela ujma, je Pogačar doniral 100.000 evrov, še 16.569 so jih zbrali med tridnevnim kolesarskim praznikom. Na njem so nabirali tudi sredstva za Fundacijo Tadeja Pogačarja, ki pomaga mladim, ki se borijo z rakom ali so ga preboleli.