Pogi Challenge v Komendi: po zmagi na Touru spektakel za navijače, prihajajo tudi Čuki in Domen Prevc

Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači Komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od Komende do Plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil bogat spremljevalni program.

Dogodek Pogi Challenge so prvič organizirali lani s preizkušnjo S Klanca v klanec, kjer so rekreativni kolesarji Pogačarju skušali ubežati na trasi od Klanca pri Komendi do Plaže na Krvavcu. Z izjemo enega kolesarja je petkratni zmagovalec dirke po Franciji ujel vse. Tokrat bo dogodek združil dva projekta iz preteklih let - poleg preizkušnje s Klanca v klanec še kriterij Tadeja Pogačarja. Slednji bo na sporedu v petek, ko se bodo v Komendi zbrale zvezde svetovnega kolesarstva. Dirka poteka po krožni progi, krog meri 980 metrov, skupno pa kolesarji odpeljejo 35 krogov. Kriterij je zasnovan kot dirka na točke, pri kateri po pojasnilih organizatorjev zmaga ne pripada nujno najhitrejšemu v cilju, temveč kolesarju, ki skozi dirko zbere največ točk.

FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Tokrat na dirki med drugim sodelovaliin. Po zaključku kriterija bo ob 20.45 sledil uradni sprejem Pogačarja po vrnitvi z dirke po Franciji, večer pa se bo nadaljeval z velikim koncertom Magnifica. Sobota bo družinski dan, kjer se bodo v Pogačarjevem izzivu pomerili otroci različnih starosti. Obiskovalce čaka bogat spremljevalni program v navijaški coni, športne in ustvarjalne dejavnosti ter številni zabavni izzivi, večer bodo s koncertom sklenili Čuki.

V nedeljo bodo rekreativni kolesarji kolesarskega šampiona poskušali ugnati na tekmi S Klanca na klanec. Na trasi od Pogačarjeve domače Komende do Plaže na Krvavcu se bo ob 10. uri na pot podalo okoli 1200 kolesarjev, nekaj minut pozneje jih bo začel loviti Pogačar. Prenos bo na MMC TV. Po koncu vzpona se bo dogajanje vrnilo v Komendo, kamor bo Pogačarja s Krvavca s helikopterjem pripeljal skakalni as Domen Prevc. Sledilo bo druženje in razglasitev zmagovalcev na dobrodelni dražbi Pogačarjevih predmetov in slovesen sklep tridnevnega kolesarskega praznika.

Celoten izkupiček dražbe bo podaril Fundaciji Tadeja Pogačarja, ki pomaga otrokom in mladostnikom s hujšimi boleznimi, predvsem rakom, ter njihovim družinam.