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Poglejte, kako je soigralec Luke Dončića prejel slovenski potni list (FOTO)

Jaxson Hayes je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego.
Šestindvajsetletni ameriški center v višino meri 213 centimetrov. V zadnji sezoni je za Los Angeles Lakers odigral 75 tekem, 65 v rednem delu sezone ter deset v končnici.  FOTO: Kzs Omrežje X
Šestindvajsetletni ameriški center v višino meri 213 centimetrov. V zadnji sezoni je za Los Angeles Lakers odigral 75 tekem, 65 v rednem delu sezone ter deset v končnici.  FOTO: Kzs Omrežje X
M. U.
 16. 6. 2026 | 16:37
 16. 6. 2026 | 16:38
1:37
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Potem ko so pristojni organi pred časom izdali vsa ustrezna soglasja ter dokumentacijo za izredno naturalizacijo in pridobitev slovenskega državljanstva, je Jaxson Hayes na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego, je na spletni strani zapisala Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Šestindvajsetletni ameriški center v višino meri 213 centimetrov. V zadnji sezoni je za Los Angeles Lakers odigral 75 tekem, 65 v rednem delu sezone ter deset v končnici. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo.

Reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo na voljo, a dolgoročno bo njen pomemben člen.

»Iskreno se zahvaljujemo državnemu zboru in slovenski vladi, vsem pristojnim ministrstvom, Olimpijskemu komiteju Slovenije, veleposlaništvu v Washingtonu ter vsem ostalim, ki so pripomogli k temu, da je Jaxson Hayes pridobil slovensko državljanstvo. V teh dneh je Jaxson podal prisego in uredil vse formalnosti za izdajo potnega lista,« je dejal generalni sekretar KZS Aleš Križnar.

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Hayes je od leta 2023 igralec slovite košarkarske zasedbe iz mesta angelov, od februarja 2025 je tudi soigralec slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Pred tem je med letoma 2019 in 2023 igral za New Orleans.

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