Poglejte, kako se je novinarka pijana javljala z olimpijskih iger! (VIDEO)

Gledalci avstralske televizije Channel 9 so z zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini dočakali nepričakovano in posebno javljanje. Novinarka Danika Mason je namreč opravila zelo nenavadno javljanje, po katerem je bilo številnim jasno, kaj se je v resnici zgodilo.

Takoj je bilo jasno, da nekaj ni tako kot bi moralo biti. Govorila je počasi, njene povedi niso imele pravega smisla, z obraza pa ni mogla izbrisati veselega nasmeška. »Dobesedno, cena kave je tukaj pravzaprav v redu, bolj se moramo navaditi na ceno kave v ZDA. Nisem prepričana glede legvanov, kam gremo s tem?« je dejala in se s tem navezala na prej izrečeno šalo v studiu, kjer jo je voditelj primerjal z zamrznjenim legvanom.

Na koncu pristala v snegu

Javljanje se je, kot poročajo nekateri mediji, končalo z valjanjem po snegu in delanjem snežnih angelov. Reakcije so se pojavile zelo hitro – od tistih, ki se jim je njen nastop zdel simpatičen, do tistih, ki menijo, da bi moški, če bi bil na njenem mestu, v istem trenutku dobil odpoved.

Danika se je zelo hitro opravičila, in sicer v svojem naslednjem javljanju.

Priznala je uživanje alkohola

»In ljudje, še preden končamo, bi rada vzela trenutek, če je v redu, samo da se opravičim. Prav tako bi se rada zahvalila vsem, ki so se oglasili. Z mano je vse v redu. Verjetno mi je samo malo nerodno,« je dejala in nadaljevala: »Glejte, povsem napačno sem ocenila situacijo. Ne bi smela piti alkohola. Še posebej ne v teh razmerah, mraz je. Nahajamo se na veliki nadmorski višini. Pa tudi to, da nisem večerjala, ni pomagalo.

A želim prevzeti polno odgovornost. To ni standard, ki ga postavljam zase. Zato iskreno pravim, žal mi je.«