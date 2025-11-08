Poglejte Luko Dončića iz časov, ko ga marsikdo še ni poznal (VIDEO)

Na profilu Luka Updates na družbenem omrežju X so objavili starejši video, ki prikazuje Luko Dončića na enem izmed treningov. Sodeč po zapisu na tem profilu, je imel Dončić v tem videu komaj 14 let.

V videu lahko vidimo, da je bil košarkarski zvezdnik zelo dober že precej pred polnoletnostjo. V videu je kljub oteženim okoliščinam polnil koš na treningu in pokazal, da premore veliko talenta. Dvakrat je uspešno prodrl pod koš, enkrat pa je zadel s pol razdalje. Videti je, da je imel pri teh letih tudi nekaj kilogramov manj, kot jih ima danes.

Že pri 16. letih v članski ekipi Reala

Pri 14. letih je Dončić že treniral pri madridskem Realu. V kraljevem klubu je izjemno hitro napredoval. Tako je za njegovo člansko moštvo prvič zaigral, ko je imel komaj 16 let. S člansko ekipo je kasneje osvojil Evroligo ter večkrat najmočnejše špansko prvenstvo, dobil pa je tudi več nagrad. Po prestopu v ligo NBA leta 2018 je postal še bolj prepoznaven. Mu pa v ligi NBA še manjka tista pika na i - osvojitev naslova prvaka in osvojitev naziva za najkoristnejšega igralca rednega dela ali končnice. Začetek letošnje sezone je za Dončića spodbuden, saj igra vrhunsko tako on kot Lakersi, in samo upamo lahko, da mu letos uspe priti do manjkajočih lovorik.