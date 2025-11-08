  • Delo d.o.o.
TRENING

Poglejte Luko Dončića iz časov, ko ga marsikdo še ni poznal (VIDEO)

V videu lahko vidimo zvezdnika slovenske košarkarske reprezentance in ekipe Los Angeles Lakers na treningu.
Luka Dončić je hitro postal eden najboljših igralcev v ligi NBA. FOTO: Kelsey Grant Getty Images Via Afp
Luka Dončić je hitro postal eden najboljših igralcev v ligi NBA. FOTO: Kelsey Grant Getty Images Via Afp
A. Ka.
 8. 11. 2025 | 19:17
 8. 11. 2025 | 19:28
1:40
A+A-

Na profilu Luka Updates na družbenem omrežju X so objavili starejši video, ki prikazuje Luko Dončića na enem izmed treningov. Sodeč po zapisu na tem profilu, je imel Dončić v tem videu komaj 14 let.

V videu lahko vidimo, da je bil košarkarski zvezdnik zelo dober že precej pred polnoletnostjo. V videu je kljub oteženim okoliščinam polnil koš na treningu in pokazal, da premore veliko talenta. Dvakrat je uspešno prodrl pod koš, enkrat pa je zadel s pol razdalje. Videti je, da je imel pri teh letih tudi nekaj kilogramov manj, kot jih ima danes.

Že pri 16. letih v članski ekipi Reala

Pri 14. letih je Dončić že treniral pri madridskem Realu. V kraljevem klubu je izjemno hitro napredoval. Tako je za njegovo člansko moštvo prvič zaigral, ko je imel komaj 16 let. S člansko ekipo je kasneje osvojil Evroligo ter večkrat najmočnejše špansko prvenstvo, dobil pa je tudi več nagrad. Po prestopu v ligo NBA leta 2018 je postal še bolj prepoznaven. Mu pa v ligi NBA še manjka tista pika na i - osvojitev naslova prvaka in osvojitev naziva za najkoristnejšega igralca rednega dela ali končnice. Začetek letošnje sezone je za Dončića spodbuden, saj igra vrhunsko tako on kot Lakersi, in samo upamo lahko, da mu letos uspe priti do manjkajočih lovorik.

19:00
Novice  |  Nedeljske novice
KAMELEON

Dolg jezik in spreminjajoče se barve

Ti dve značilnosti izvorno pripadata zanimivim plazilcem, ki jih je 228 vrst, od teh jih samo na Madagaskarju živi 89. Ker so simbol malgaške narave, želijo z javnimi dogodki poudariti njihovo ekološko in kulturno vrednost.
Vane D. Fortič8. 11. 2025 | 19:00
18:21
Bulvar  |  Domači trači
JE KRIV NOVI ZAKON?

Mama Gašperja Riflja oddaja psa! Ljudje ponoreli, teorije letijo na vse strani

Komentarji, špekulacije in številne teorije o tem, zakaj se je družina odločila, da psa odda, še naprej krožijo po spletu ...
8. 11. 2025 | 18:21
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Merkur začenja svojo retrogradno pot v Strelcu

Introspektivna nedelja z luninim blagoslovom.
8. 11. 2025 | 18:00
17:47
Novice  |  Slovenija
POPLAVE

V Komendi imajo dovolj, danes so šli na protestni shod

Vlado so pozvali, naj pospeši izgradnjo zadrževalnika na Tunjščici, saj da je ključen ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
8. 11. 2025 | 17:47
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Aljoša Krošlin Grlj prodal avto za sanje

Ustvarjalec, komunikator, človek, ki verjame, da prihodnost pripada čutečim. Njegova zgodba je zgodba človeka, ki je iz pepela ustvaril nov jaz.
8. 11. 2025 | 17:00

