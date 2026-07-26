Poglejte prvo srečanje Tadeja Pogačarja z njegovo Urško Žigart po zmagi na Touru (VIDEO)

Tadej Pogačar je še petič postal skupni zmagovalec na najbolj slavni kolesarski dirki na svetu, dirki po Franciji. V Pariz, kjer je danes potekala zadnja etapa, je prišla tudi njegova partnerica Urška Žigart. Na uradnem profilu dirke na družbenem omrežju X so objavili video, na katerem lahko vidimo slovenskega kolesarskega zvezdnika in njo kmalu po koncu dirke. Težko je sicer razbrati, kaj sta si povedala, a snidenje je bilo prijetno.

Urška Žigart zagotovo zelo dobro razume, kako težko je bilo zvezdniku ekipe UAE Team Emirates-XRG priti do tega rezultata, saj je tudi sama profesionalna kolesarka. Zadnji tedni zanjo niso bili lahki, saj je pred dobrim mesecem dni hudo padla na kolesarski dirki in si zlomila čeljust, a kot lahko vidimo v videu, je dobro okrevala.

Z veliko prednostjo postal zmagovalec

Pogačar je letošnji Tour končal z veliko prednostjo pred najbližjim zasledovalcem Remcom Evenepoelom. Prehitel ga je za kar šest minut in 26 sekund. Za še več zadovoljstva v ekipi UAE Team Emirates-XRG pa je poskrbel tretjeuvrščeni na dirki Isaac Del Toro, ki je z zaostankom 9:42 zasedel skupno tretje mesto. Tega bi Mehičan težko zasedel, če na dirki ne bi odstopil Jonas Vingegaard, ki je veljal za najresnejšega tekmeca Pogačarja za skupno zmago.