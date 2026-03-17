Dvorana Crypto Arena v Los Angelesu je bila priča pravemu košarkarskemu spektaklu, v katerem so Lakersi po dramatičnem podaljšku premagali Denver Nuggetse. Glavni junak večera je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki se je po nedavni izjemni predstavi proti Chicagu znova izkazal. S trojnim dvojčkom, ki ga je kronal s 30 točkami, 11 skoki in 13 asistencami, je v zadnjih sekundah srečanja zadel odločilni koš za zmago in sprožil vsesplošno navdušenje na tribunah.

Med množico navijačev je posebno izstopal en znan obraz iz sveta športa. Tekmo si je v živo ogledala Marija Šarapova, nekdanja najboljša teniška igralka na svetu, ki je v svoji karieri osvojila vseh pet naslovov za grand slam. Ruska športnica, ki se je upokojila pred šestimi leti, je Dončića po koncu dvoboja pričakala v tunelu dvorane, da bi mu osebno čestitala za izjemno predstavo.

Pod skupno fotografijo na svojem profilu na Instagramu je Šarapova izrazila občudovanje nad Dončićevo disciplino in sposobnostjo, da pod največjim pritiskom ohrani mirno kri. Zapisala je, da se nič ne more primerjati s športom v živo in da je po dolgem času za ogled izbrala »pravo poslastico«. Nekdanja šampionka danes, kljub koncu aktivne kariere, očitno še vedno uživa v spremljanju vrhunskih športnih dosežkov na največjih prizoriščih.