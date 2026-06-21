  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IMA OKUS

Poglejte to Dončićevo zverino, s katero se je pripeljal v Stožice, težko jo je zgrešiti (FOTO)

Brabus je Rocket 1000 izdelal v zelo malo primerkih. Avtomobil je sicer izredno zmogljiv.
Luka Dončić s svojimi avtomobili še dodatno pritegne pozornost. FOTO: Leon Vidic/Delo
Luka Dončić s svojimi avtomobili še dodatno pritegne pozornost. FOTO: Leon Vidic/Delo
N. G., M. J.
 21. 6. 2026 | 21:08
1:51
A+A-

Luka Dončić je znova dokazal, da njegova strast niso le košarkarske žoge. V Stožice, kjer je potekal Jordanov turnir ob predstavitvi njegove nove linije košarkarskih copat, se je pripeljal v avtomobilu, ki ga je težko spregledati. Prišel je z luksuznim Brabusom Rocket 1000. 

Izdelan v samo 25 primerkih

Gre za predelano različico modela Mercedes AMG GT 63 S E Performance, ki jo je Brabus izdelal v vsega 25 primerkih. Avtomobil je izredno zmogljiv. Hibridni pogon razvije kar 1000 konjskih moči, navor pa doseže 1820 njutonmetrov. Avtomobil ima tudi izjemne pospeške. Da pride od 0 do 100 km/h na uro, potrebuje samo 2,6 sekunde. Njegova največja hitrost je močno previsoka za naše avtoceste. Elektronsko so jo omejili na 316 km/h. Dončić je priznal, da ga pri avtomobilu navdušuje skoraj vse. V oči mu je padel videz. Izpostavil je notranjost, v kateri sta med drugim črno usnje in alkantara. 

Brabus Rocket 1000 FOTO: Leon Vidic/Delo
Brabus Rocket 1000 FOTO: Leon Vidic/Delo

Dončić je sicer že dolgo znan kot velik ljubitelj avtomobilov. Njegova zbirka v ZDA naj bi vključevala športne, predelane in klasične modele. Pred časom smo ga denimo lahko videli v nenavadnem džipu s kar šest kolesi. Na poslovilno tekmo Gorana Dragića se je pripeljal v luksuznem avtomobilu znamke Mercedes. Verjamemo, da ga bomo v prihodnje lahko videli še v kakšnem drugem izstopajočem avtomobilu.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

brabus rocket 1000Luka DončićkošarkamercedesAMG GT 63 S E PerformanceavtomobilStožice
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Sv. dan brez hlačk ...

In znak ne moti.
Aljana Fridauer Primožič21. 6. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Prosti pad

Na repu lestvice smo se znašli prav pri vladni učinkovitosti.
Matej Lahovnik21. 6. 2026 | 22:25
21:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DRZNA TATVINA

Neznanec udaril v Spodnjih Pirničah! Zamotil jo je s pogovorom

Policija opozarja na ponavljanje takih kaznivih dejanj.
21. 6. 2026 | 21:47
21:08
Šport  |  Športni trači
IMA OKUS

Poglejte to Dončićevo zverino, s katero se je pripeljal v Stožice, težko jo je zgrešiti (FOTO)

Brabus je Rocket 1000 izdelal v zelo malo primerkih. Avtomobil je sicer izredno zmogljiv.
21. 6. 2026 | 21:08
21:00
Bulvar  |  Suzy
VELIKA ČAST

Sir David Beckham: prvi nogometaš na Pločniku slavnih (Suzy)

Na slovesnosti sta mu govor pripravila žena Victoria in igralec Tom Cruise.
21. 6. 2026 | 21:00
20:30
Novice  |  Slovenija
JAPONSKI HROŠČ

Pozor! Če opazite takšnega hrošča, ga fotografirajte in takoj javite pristojnim (FOTO)

V Sloveniji spet na preži zaradi nevarnega japonskega hrošča: majhen hrošč, a velika nevarnost.
21. 6. 2026 | 20:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki