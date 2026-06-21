Poglejte to Dončićevo zverino, s katero se je pripeljal v Stožice, težko jo je zgrešiti (FOTO)

Luka Dončić je znova dokazal, da njegova strast niso le košarkarske žoge. V Stožice, kjer je potekal Jordanov turnir ob predstavitvi njegove nove linije košarkarskih copat, se je pripeljal v avtomobilu, ki ga je težko spregledati. Prišel je z luksuznim Brabusom Rocket 1000.

Izdelan v samo 25 primerkih

Gre za predelano različico modela Mercedes AMG GT 63 S E Performance, ki jo je Brabus izdelal v vsega 25 primerkih. Avtomobil je izredno zmogljiv. Hibridni pogon razvije kar 1000 konjskih moči, navor pa doseže 1820 njutonmetrov. Avtomobil ima tudi izjemne pospeške. Da pride od 0 do 100 km/h na uro, potrebuje samo 2,6 sekunde. Njegova največja hitrost je močno previsoka za naše avtoceste. Elektronsko so jo omejili na 316 km/h. Dončić je priznal, da ga pri avtomobilu navdušuje skoraj vse. V oči mu je padel videz. Izpostavil je notranjost, v kateri sta med drugim črno usnje in alkantara.

Brabus Rocket 1000 FOTO: Leon Vidic/Delo

Dončić je sicer že dolgo znan kot velik ljubitelj avtomobilov. Njegova zbirka v ZDA naj bi vključevala športne, predelane in klasične modele. Pred časom smo ga denimo lahko videli v nenavadnem džipu s kar šest kolesi. Na poslovilno tekmo Gorana Dragića se je pripeljal v luksuznem avtomobilu znamke Mercedes. Verjamemo, da ga bomo v prihodnje lahko videli še v kakšnem drugem izstopajočem avtomobilu.