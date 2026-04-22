Poletni hokejski kamp v Tivoliju: za vse mlade, ki želijo izpopolniti svoje znanje

Hokejski klub Olimpija Ljubljana tudi letos odpira vrata mladim športnikom. V avgustu bo v Hali Tivoli potekal poletni hokejski kamp, namenjen otrokom. Dva termina, od 3. do 7. avgusta in od 10. do 14. avgusta, bosta znova združila mlade hokejiste, ki želijo izpopolniti svoje znanje in preživeti aktiven teden na ledu in zunaj njega.

V klubu poudarjajo, da hokej ni le šport, ampak pomemben del odraščanja. Otroci skozi treninge ne razvijajo le telesne pripravljenosti, temveč tudi vztrajnost, samozavest in sposobnost sodelovanja. Prav to je tudi glavno vodilo kampa.

Dvakrat na led, dvakrat na suhi trening

Program je zasnovan celostno in intenzivno. Udeležence vsak dan čakajo kar štiri vodene vadbe – dva treninga na ledu in dva zunaj njega. Na ledu se bodo posvetili osnovam in nadgradnji hokejskih veščin: drsanju, nadzoru ploščka, podajam in strelu. Popoldne pa bodo treningi bolj usmerjeni v igro, taktiko in ekipno sodelovanje.

Zunaj ledene ploskve bodo mladi športniki krepili kondicijo, koordinacijo in motoriko, dan pa bodo zaključili z različnimi športnimi igrami. Za vse skupaj bo skrbel strokovni kader HK Olimpija, ki ga sestavljajo licencirani trenerji in nekdanji profesionalni hokejisti.

Kako poteka dan v Tivoliju?

Otroci bodo dan začeli zgodaj zjutraj z ogrevanjem, nato pa jih čaka prvi trening na ledu. Sledijo suhe vaje in športne igre, opoldne kosilo in počitek, popoldne pa še en trening na ledu. Dan se zaključi z aktivnostmi na prostem in odhodom domov okoli 16. ure. V klubu ob tem poskrbijo tudi za prehrano in varstvo, da se lahko otroci med napornim urnikom ustrezno regenerirajo.

»Ne vzgajamo le hokejistov«

HK Olimpija že desetletja velja za enega ključnih hokejskih centrov v Sloveniji, kjer velik poudarek namenjajo mladim. »Naš cilj ni le vzgoja vrhunskih hokejistov, temveč tudi razvoj mladih športnikov v odgovorne, predane in samozavestne posameznike,« poudarja Mitja Šivic, vodja mladinskega pogona HK Olimpija.

Dodaja, da želijo otrokom ponuditi najboljše pogoje za napredek: »Z izkušenimi trenerji, strukturiranimi programi in sodobnim pristopom želimo otrokom ponuditi najboljše pogoje za napredek in uživanje v hokeju.«

Več kot le trening – tudi prijateljstva

Poletni kamp ni namenjen le piljenju tehnike. Otroci skozi skupne aktivnosti gradijo odnose, se učijo timskega duha in sklepajo nova prijateljstva. Takšne izkušnje pogosto ostanejo za vse življenje. Hokej kot intenziven šport sicer krepi mišično moč, vzdržljivost in koordinacijo, hkrati pa pomaga pri koncentraciji in obvladovanju stresa. Prav zato v klubu poudarjajo, da je gibanje za otroke ključnega pomena.