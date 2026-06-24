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PRIPRT V ZAČETKU MESECA

Policija najprej priprla smučarskega zvezdnika, zdaj je ta povedal svojo plat zgodbe

Bode Miller velja za enega največjih ameriških alpskih smučarjev.
Bode Miller FOTO: Isaiah J. Downing Imagn Images Via Reuters Connect
Bode Miller FOTO: Isaiah J. Downing Imagn Images Via Reuters Connect
STA, M. J.
 24. 6. 2026 | 21:42
1:24
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Olimpijski prvak v alpskem smučanju Bode Miller je javno zanikal obtožbe o posesti drog. Oseminštiridesetletnega Američana je policija v Idahu priprla v začetku meseca zaradi posesti omamnih psilocibinskih gob. ABC poroča, da se je Miller na sodišču izrekel za nedolžnega, po plačilu varščine v višini 5000 dolarjev pa se bo branil s prostosti.

Miller je na Instagramu v torek zvečer zapisal, da ga je policija ustavila na avtocesti v ameriški zvezni državi Idaho. »Prijatelj, ki je potoval z menoj, je imel s sabo manjšo količino konoplje in pipo za konopljo, česar nisem vedel,« je dodal.

Po neuradnih podatkih gre za 4,1 grama gob, a Idaho ima zelo stroge zakone o drogah. Po drugi strani pa so zvezne države, kot sta Kolorado in Oregon, uporabo psilocibina v terapevtske namene legalizirale. Miller velja za enega največjih ameriških alpskih smučarjev. Je dvakratni skupni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala in nosilec šestih olimpijskih kolajn. Zlato olimpijsko medaljo v kombinaciji je osvojil v Vancouvru leta 2010.

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Bode Millerdrogealpsko smučanjepolicija
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