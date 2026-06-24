Policija najprej priprla smučarskega zvezdnika, zdaj je ta povedal svojo plat zgodbe

Olimpijski prvak v alpskem smučanju Bode Miller je javno zanikal obtožbe o posesti drog. Oseminštiridesetletnega Američana je policija v Idahu priprla v začetku meseca zaradi posesti omamnih psilocibinskih gob. ABC poroča, da se je Miller na sodišču izrekel za nedolžnega, po plačilu varščine v višini 5000 dolarjev pa se bo branil s prostosti.

Miller je na Instagramu v torek zvečer zapisal, da ga je policija ustavila na avtocesti v ameriški zvezni državi Idaho. »Prijatelj, ki je potoval z menoj, je imel s sabo manjšo količino konoplje in pipo za konopljo, česar nisem vedel,« je dodal.

Po neuradnih podatkih gre za 4,1 grama gob, a Idaho ima zelo stroge zakone o drogah. Po drugi strani pa so zvezne države, kot sta Kolorado in Oregon, uporabo psilocibina v terapevtske namene legalizirale. Miller velja za enega največjih ameriških alpskih smučarjev. Je dvakratni skupni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala in nosilec šestih olimpijskih kolajn. Zlato olimpijsko medaljo v kombinaciji je osvojil v Vancouvru leta 2010.