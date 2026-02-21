Poljska drsalka se je po grozni nesreči oglasila iz bolnišnice, pokazala je obraz (FOTO)

Kamila Sellier je na olimpijskih igrah med četrtfinalom na 1500 metrov v hitrostnem drsanju utrpela hudo poškodbo, saj jo je rezilo drsalke Kristen Santos-Griswold zadelo v predel obraza. Nesrečna tekmovalka se je po nesreči oglasila iz bolnišnice. Na Instagramu je objavila svojo sliko in zapisala, da je čisto v redu. Na sliki je verjetno namenoma pokazala sam del svojega obraza, kjer ni prišlo do ureznine.

»Vem, da bom nekega dne pogledala to sliko in se spomnila, da sem močnejša, kot sem si kdajkoli mislila. Hvala za vse besede podpore, samo želela sem vam sporočiti, da sem čisto v redu,« je zapisala k sliki. Številni so ji ob tem namenili besede podpore.

Nesreča, ki se ji je pripetila na tekmi, je pretresla gledalce. V ostrem boju za položaje je v enem izmed zavojev prišlo do padca več tekmovalk. Na ledu sta pristali tudi izkušena italijanska zvezdnica Ariana Fontana ter Američanka Santos-Griswold. Ob tem je Poljakinjo rezilo drsalke zadelo v obrazu. Po nudenju prve pomoči na stezi so Sellierjevo na nosilih odnesli, nato pa jo z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico na dodatne preiskave in oskrbo poškodbe. A sodeč po objavi Sellierjeve na družbenem omrežju, ni tako hudo in Poljakinja že zre optimistično v prihodnost.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: