  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Pot Danijela Šturma: od druge lige do himne lige prvakov

Simon Rožman se je spomnil začetkov Danijela Šturma med slovensko elito.
Danes je eden najboljših posameznikov pri Slavii. FOTO: Eva Korinkova/Reuters
Danes je eden najboljših posameznikov pri Slavii. FOTO: Eva Korinkova/Reuters
M. Ru.
 31. 10. 2026 | 07:40
3:16
A+A-

Pot Danijela Šturma dokazuje, da nogometni razvoj nima enotnega urnika. Še leta 2021 je igral v drugi slovenski ligi, pet let pozneje pa je pri 27 letih dočakal prvi nastop v ligi prvakov in ga začinil z dvema zadetkoma proti Lensu. Tolminec je do velikega evropskega prizorišča prišel po daljši poti, na kateri ni manjkalo razpotij, posoj in selitev. Tudi po prihodu v Maribor ni kazalo, da bo nekoč opozarjal nase v najmočnejšem klubskem tekmovanju.

Med prvimi je njegov potencial prepoznal Simon Rožman, ki ga je poleti 2021 iz Bilj pripeljal v štajersko prestolnico. Odločitev ni naletela le na odobravanje. »V Mariboru so se mi smejali, češ, kako si lahko pripeljal igralca iz druge lige? Danes je eden najboljših slovenskih reprezentantov, takrat pa ga ni bilo nikjer na zemljevidu,« se je v podkastu Cancast spomnil trener, ki zdaj vodi mostarski Zrinjski. V krilnem napadalcu je videl kakovost, čeprav je ta do tedaj ni dokazoval na največjih domačih odrih.

V Mariboru so se mi smejali, češ, kako si lahko pripeljal igralca iz druge lige?

V Mariboru se Šturm ni dokončno uveljavil. Sledila je posoja v Aluminij, nato selitev v Domžale, kjer je znova sodeloval z Rožmanom, in pozneje v Celje. Pod vodstvom Alberta Riere je naredil pomemben korak naprej ter s predstavami opozoril nase tudi zunaj slovenskih meja. »Iz Maribora sem ga pripeljal nazaj k sebi v Domžale, od tam pa je prestopil v Celje, nato iz Celja v Sigmo Olomouc, danes pa igra v ligi prvakov,« je pot nekdanjega varovanca povzel Rožman.

Na Češko se je Šturm preselil januarja letos in za naslednji prestop potreboval le nekaj mesecev. Za Sigmo je na 13 prvenstvenih tekmah dosegel pet golov in prispeval tri asistence, dovolj, da je prepričal vodstvo praške Slavie. Češki prvaki so zanj odšteli približno štiri milijone evrov in z njim podpisali pogodbo do leta 2030. Nogometaš, ki je še pred nekaj leti iskal prostor v slovenskem prvenstvu, je dobil priložnost v klubu z bistveno večjimi evropskimi ambicijami.

Ni prava le najkrajša pot

Septembra je sledil prvi nastop v ligi prvakov in večer, ki ga zlepa ne bo pozabil. Proti Lensu je dosegel oba gola Slavie, a osebni uspeh ni zadostoval za zadovoljstvo, saj so Pražani izgubili z 2:3. »Pomembne so točke, ne moji goli,« je poudaril slovenski reprezentant. Dva zadetka ob debiju sta bila kljub porazu nov mejnik na poti, ki je ob igranju v drugi ligi marsikdo ni znal predvideti.

Šturmova zgodba je predvsem opomnik, da se razvoj nogometaša ne konča pri dvajsetih letih in da zamujena prva priložnost še ne pomeni konca ambicij. Pri njegovem vzponu so imeli pomembno vlogo tudi manjši klubi, v katerih je dobival prostor za igro in napredek. Prav zato njihova vrednost presega trenutni položaj na lestvici. Za mlade igralce, ki se še prebijajo proti prvi ligi, je Tolminec konkreten zgled, da do evropske elite ne vodi le najkrajša pot.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometliga prvakovMariborSimon RožmanDanijel Šturm
ZADNJE NOVICE
08:20
Novice  |  Slovenija
MESEC POŽARNE VARNOSTI

Tudi baterije lahko zagorijo

Požara v domačem okolju lahko povzroči tudi nepravilna uporaba litij-ionskih baterij.
31. 10. 2026 | 08:20
08:11
Novice  |  Svet
SREČANJE POLITIČNIH ZAVEZNIKOV

Janšev prijatelj Orbán obiskal Jankovićevega prijatelja Dodika: ob žganju padle velike besede (FOTO)

Tokrat ni šlo za uradno politično srečanje, temveč za zasebni obisk dolgoletnih prijateljev in čeprav sta oba ostala brez oblasti, prijateljstvo ostaja.
31. 10. 2026 | 08:11
08:08
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Letošnja martinovanja, zaradi katerih se je vredno odpraviti na izlet

Martinovo letos prinaša več kot gos in mlado vino. Izbrali smo posebna martinovanja na gradovih, dvorcih, v palačah in celo v hribih.
31. 10. 2026 | 08:08
07:45
Bulvar  |  Zanimivosti
EDINA PREŽIVELA LETALSKO KATASTROFO

Zadnje mamine besede so bile »vsega je konec« – nato je letalo razpadlo v zraku

Sedemnajstletnica je po padcu letala ostala sama sredi amazonskega pragozda. Hudo poškodovana, brez hrane in pomoči je kar 11 dni iskala pot do ljudi.
31. 10. 2026 | 07:45
07:40
Šport  |  Športni trači
NOGOMET

Pot Danijela Šturma: od druge lige do himne lige prvakov

Simon Rožman se je spomnil začetkov Danijela Šturma med slovensko elito.
31. 10. 2026 | 07:40
07:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
DUNAJ

Med kupčijo pretentali slovenskega drogeraškega kurirja, eden od kupcev skočil skozi okno: to so mu podtaknili namesto denarja

Vrednost prepovedanih drog naj bi znašala okoli 120.000 evrov. Policijska akcija se je končala s šestimi aretacijami.
31. 10. 2026 | 07:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki