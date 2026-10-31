Pot Danijela Šturma: od druge lige do himne lige prvakov

Pot Danijela Šturma dokazuje, da nogometni razvoj nima enotnega urnika. Še leta 2021 je igral v drugi slovenski ligi, pet let pozneje pa je pri 27 letih dočakal prvi nastop v ligi prvakov in ga začinil z dvema zadetkoma proti Lensu. Tolminec je do velikega evropskega prizorišča prišel po daljši poti, na kateri ni manjkalo razpotij, posoj in selitev. Tudi po prihodu v Maribor ni kazalo, da bo nekoč opozarjal nase v najmočnejšem klubskem tekmovanju.

Med prvimi je njegov potencial prepoznal Simon Rožman, ki ga je poleti 2021 iz Bilj pripeljal v štajersko prestolnico. Odločitev ni naletela le na odobravanje. »V Mariboru so se mi smejali, češ, kako si lahko pripeljal igralca iz druge lige? Danes je eden najboljših slovenskih reprezentantov, takrat pa ga ni bilo nikjer na zemljevidu,« se je v podkastu Cancast spomnil trener, ki zdaj vodi mostarski Zrinjski. V krilnem napadalcu je videl kakovost, čeprav je ta do tedaj ni dokazoval na največjih domačih odrih.

V Mariboru so se mi smejali, češ, kako si lahko pripeljal igralca iz druge lige?

V Mariboru se Šturm ni dokončno uveljavil. Sledila je posoja v Aluminij, nato selitev v Domžale, kjer je znova sodeloval z Rožmanom, in pozneje v Celje. Pod vodstvom Alberta Riere je naredil pomemben korak naprej ter s predstavami opozoril nase tudi zunaj slovenskih meja. »Iz Maribora sem ga pripeljal nazaj k sebi v Domžale, od tam pa je prestopil v Celje, nato iz Celja v Sigmo Olomouc, danes pa igra v ligi prvakov,« je pot nekdanjega varovanca povzel Rožman.

Na Češko se je Šturm preselil januarja letos in za naslednji prestop potreboval le nekaj mesecev. Za Sigmo je na 13 prvenstvenih tekmah dosegel pet golov in prispeval tri asistence, dovolj, da je prepričal vodstvo praške Slavie. Češki prvaki so zanj odšteli približno štiri milijone evrov in z njim podpisali pogodbo do leta 2030. Nogometaš, ki je še pred nekaj leti iskal prostor v slovenskem prvenstvu, je dobil priložnost v klubu z bistveno večjimi evropskimi ambicijami.

Ni prava le najkrajša pot

Septembra je sledil prvi nastop v ligi prvakov in večer, ki ga zlepa ne bo pozabil. Proti Lensu je dosegel oba gola Slavie, a osebni uspeh ni zadostoval za zadovoljstvo, saj so Pražani izgubili z 2:3. »Pomembne so točke, ne moji goli,« je poudaril slovenski reprezentant. Dva zadetka ob debiju sta bila kljub porazu nov mejnik na poti, ki je ob igranju v drugi ligi marsikdo ni znal predvideti.

Šturmova zgodba je predvsem opomnik, da se razvoj nogometaša ne konča pri dvajsetih letih in da zamujena prva priložnost še ne pomeni konca ambicij. Pri njegovem vzponu so imeli pomembno vlogo tudi manjši klubi, v katerih je dobival prostor za igro in napredek. Prav zato njihova vrednost presega trenutni položaj na lestvici. Za mlade igralce, ki se še prebijajo proti prvi ligi, je Tolminec konkreten zgled, da do evropske elite ne vodi le najkrajša pot.