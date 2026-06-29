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PRVENSTVO

Potegnili smo črto pod prvi del nogometnega mundiala: Messi čaka na Ronalda

Francija na vrhu favoritov, blesti par Mbappe-Dembele.
Lionel Messi je zabil že šest golov. FOTO: Tim Heitman/Reuters
Lionel Messi je zabil že šest golov. FOTO: Tim Heitman/Reuters
Jernej Suhadolnik
 29. 6. 2026 | 13:40
2:49
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Svetovno prvenstvo v nogometu se je prevesilo v drugi del, v izločilne boje, odslej bo štela prav vsaka tekma, pri čemer reprezentance ne bodo imele več pravice do popravnega izpita. Prvih 18 dni zgodovinsko razširjenega mundiala je prineslo navijačem veliko intrigantnega in zanimivega; nekatere izbrane vrste so navdušile, nekatere razočarale, za favorite se turnir šele »zares začenja«. Preverili smo, kaj so pokazali akterji v prvih treh tekmah.

Prva tedna 23. svetovnega prvenstva je zaznamovalo najmanj pet dogodkov, tudi premori za osvežitev, ki naj bi prinesli Fifi dodatnih 500 milijonov evrov. Širitev turnirja na 48 reprezentanc – na mizi je dodatna širitev na 64 ekip – so unovčili Zelenortski otoki, Curaçao, Jordanija in Uzbekistan, ki so doživeli zanje zgodovinski nastop na SP.

Fifa je uvedla premore za osvežitev, ki naj bi ji prinesli »poživitvenih« 500 milijonov evrov.

Navijači so videli več golov kot v povprečju na šampionatih zadnjih desetletij; strelci so jih v rednem delu turnirja prispevali 215 (2,99 na tekmo). Nedosegljiv je rekord iz leta 1954 (140 golov, 5,38 na tekmo), ko je blestela tedanja madžarska lahka konjenica, ki je resda izgubila finale z Zahodno Nemčijo, še danes znan kot Čudež v Bernu.

Izpostaviti velja tudi Mehiko in Španijo, ki sta končali redni del brez prejetega gola, in Panamo, ki edina ni zabila niti gola. Ta del je končala z najboljšo razliko v golih Francija, ki še vedno sodi na vrh stavniških favoritov za prvaka (Francija 4,5, Argentina 5, Anglija 8, Španija 8, Brazilija 13, Portugalska 13, Nizozemska 17, Nemčija 20).

Cristiano Ronaldo je presegel Eusebia. FOTO: Marco Bello/Reuters
Cristiano Ronaldo je presegel Eusebia. FOTO: Marco Bello/Reuters

V boju za zlati čevelj kaže najbolje Lionelu Messiju (6 golov), za njim so se s po 4 goli zvrstili Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe in Erling Haaland. Pod črto gre za ta čas najboljše napadalce na svetu, ki jim lahko dodamo še dva. Harry Kane je že postal najboljši mundialski strelec Anglije doslej (z 11. golom se je odlepil od Garyja Linekerja), Cristiano Ronaldo (dva gola, skupaj 10) pa Portugalske, potem ko je zabil enega več kot legendarni Eusebio. Bo Messi (19 golov) ostal najboljši strelec mundiala vseh časov, ali ga lahko že letos prehiti dvanajst let mlajši Mbappe (16 golov)? Četudi nihče več ne igra v sistemu igre 3-3-4 kot leta 1954 omenjena Madžarska (v napadu sta bila neprekosljiva Puskas in Kocsis), se nam obeta še več lepih golov tudi v Severni Ameriki.

Romantični privrženci nogometne igre se sprašujejo, ali bomo doživeli »spopad vseh spopadov« tudi na največjem odru – da bi se na mundialu neposredno pomerila Messi in Ronaldo, kar bi se lahko zgodilo šele v finalu. Portugalsko vendarle čaka izjemno zahtevna pot do finala (na primer Hrvaška, Španija, Belgija, Francija), medtem ko ima Argentina na papirju najmanj zahtevno vejo končnice (npr. Zel. otoki, Avstralija, Švica, Brazilija).

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