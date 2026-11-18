V Celju je Albert Riera iz pred leti obetavnega mladeniča iz Tolmina znal iztisniti največ, postavil ga je na krilo in mu odprl prostor, da zažene motorje. »Riera naju je z Matkom klical kar 'airways', letalski liniji, a bo tudi turbo Šturm v redu,« se je nasmehnil slovenski 27-letnik, ki to jesen zadetke dosega po tekočem traku. Je prototip modernega napadalca, tudi z žogo v nogah je prehiter za tekmečevo obrambo, njegovi šprinti se po pravilu končajo z nevarnim dogajanjem za tekmečevega vratarja. S prvim golom v Skopju je navdušil s kombinacijo hitrosti in napadalske tehnike ob silovitem strelu pod prečko ter sprostil Slovence. Če bo podobno učinkovito nadaljeval tudi po vrnitvi v Prago, ni izključeno, da ne bo češka metropola že pozimi zanj postala premajhna.

Dobro se je boril tudi s Škoti, v Glasgowu je Šturm odigral vrhunsko srečanje. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Pred manj kot letom in pol je bil Danijel Šturm še na pragu selitve v drugo slovensko ligo, nato je Domžalam pomagal premešati kranjsko obrambo in zagotoviti obstanek, sebi pa pogodbo s Celjem, ki je njegovo nogometno pot postavila na glavo. Albert Riera ga je znal uporabiti, sledila je zimska selitev k Sigmi v Olomouc, pa nato poletni prestop k Slavii v Prago, kjer je z dvema goloma Lensu na debiju v ligi prvakov poskrbel, da je z ušesi zastrigel svetovni nogomet. Kakopak ga ni spregledal niti Boštjan Cesar, poškodba Benjamina Šeška je odprla vrata drugačni slovenski postavitvi, v kateri imata Šturm in Matko na krilih osrednji vlogi, protinapadi pa so v le nekaj mesecih postali zaščitni znak in osrednje orožje, ki prinaša uspeh.

»V napadu smo učinkoviti, v obrambi ne delamo veliko napak. Tudi meni je v razmeroma kratkem času uspelo dobiti pomembno vlogo v tej reprezentanci, a nenehno ponavljam, da sem le eden od igralcev v moštvu. Ni pomembno, kdo zabija gole, dokler Slovenija zmaguje,« ostaja skromen 27-letni Šturm. Kako dober je lahko, so spoznali tudi ugledni slovenski nasprotniki. Obramba Švicarjev je na šestih tekmah prejela le en gol (Gregorja Kobla je premagal Žan Vipotnik), zadnjo linijo odlikujejo hitre noge branilcev, ki pa Šturma tudi z žogo v nogah lahko pospremijo le s pogledom. Ko je igralec v formi, mu uspeva vse, tehnike pri zaključku za prvi gol v Skopju se ne bi branil niti Erling Haaland, spodbudno je tudi, da vsako tekmo raven energije Šturmu pada počasneje, tokrat je pot do mreže našel še v 91. minuti in postavil končni rezultat v Severni Makedoniji.

V Pragi nase opozarja tudi na tekmah lige prvakov. FOTO: Eva Korinkova/Reuters

Bo ugnal tudi Neuerja?

»Pred menoj so res pestri dnevi, najprej liga prvakov, kjer bi bilo dobro, če zabeležimo še kakšno zmago, pa nato marca dodatne kvalifikacije. Ni pomembno, s kom bomo igrali, če se bomo držali načrta selektorja in izpolnjevali naloge, bomo uspešni,« se Šturm ni spustil v špekulacije, kam bi reprezentanco pot lahko peljala v dodatnih kvalifikacijah. Beograd, Zagreb, Cardiff, København ali Oslo? Tekmec bo ne glede na petkov žreb v Nyonu ugleden.

Morda bo Šturm, ki je v Skopju blestel tudi s pomočjo svojih »Tmincev« na tribunah in jim po tekmi odnesel dres, naslednjič za Slovenijo že igral kot nogometaš kluba iz bundeslige, španske ali angleške lige. »Morda, bomo videli, pojdimo počasi,« se je nasmehnil ob omembi skokovitega vzpona po nogometni lestvici, kjer do vrha ne manjka več veliko stopničk. Če bi denimo s podobnim strelom, kot je poletel za hrbet Stoleta Dimitrievskega, osmega decembra v Münchnu premagal tudi Manuela Neuerja, bosta za slovenskega »reaktivca« Praga in češka liga kmalu postali premajhni.