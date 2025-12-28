  • Delo d.o.o.
LETO 2025

Pregled leta: ob uspehih Pogačarja, Garnbretove in Prevcev smo pokali od ponosa

Kateri športni uspehi in neuspehi domačih in tujih športnikov so v letu 2025 izstopali?
A. Ka.
 28. 12. 2025 | 06:00
4:53
A+A-

Letošnje leto je športnikom prineslo vse, kar šport prinaša. Slavje, rekorde, naslove, pa tudi tiste boleče trenutke, ko se je zdelo, da se je ves trud sesul v prah. V tem članku se bomo ozrli čez leto in se spomnili nekaterih najodmevnejših športnih dosežkov, tako doma kot po svetu, pa tudi nekaterih neuspehov oziroma razočaranj.

Eden izmed slovenskih športnikov, ki so v letu 2025 pustili največji pečat, je bil Tadej Pogačar. Slovenski kolesar je še četrtič postal skupni zmagovalec Dirke po Franciji, bil je najboljši na cestni dirki na svetovnem prvenstvu, zmagoval pa je tudi na več enodnevnih dirkah. Od zmag na enodnevnih dirkah najbolj odmevajo tiste na spomenikih - zmagal je Dirko po Flandriji, dirko Liege-Bastogne-Liege in Dirko po Lombardiji. Za njim je torej še ena sezona presežkov. Kot smo to že vajeni, je bila izjemna tudi plezalka Janja Garnbret, ki je letos na svetovnem prvenstvu v Seulu v Južni Koreji dobila dve zlati medalji. Postala je svetovna prvakinja na balvanih in v težavnostnem plezanju. Tadej Pogačar in Janja Garnbret sta bila tudi razglašena za najboljša slovenska športnika letošnjega leta, kar se je zgodilo že tretjič zapored.

Leto 2025 je bilo zelo uspešno tudi za smučarsko skakalko Niko Prevc, ki je postala zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, osvojila pa je tudi dve zlati medalji na svetovnem prvenstvu. Z letom 2025 je lahko zelo zadovoljen tudi njen brat Domen Prevc, saj ga zaključuje kot vodilni v svetovnem pokalu. Poleg tega je letos v Planici postavil svetovni rekord, osvojil pa je tudi dve zlati medalji na svetovnem prvenstvu. Dobro leto je tudi za nogometaši Celja, ki so uspešni v konferenčni ligi in so po šestih krogih na 13. mestu (od 36.). Celjanom še bolje kaže v prvi slovenski nogometni ligi. Po 18 krogih so z naskokom na prvem mestu. Pred drugouvrščenim Koprom imajo 12 točk prednosti.

Nogometaši od velikega uspeha do razočaranja

Letošnje leto je prineslo tudi kakšno razočaranje. Na svetovnem prvenstvu se je zalomilo našemu najboljšemu metalcu diska Kristjanu Čehu, ki mu ni uspelo dobiti medalje. Letošnje leto je bilo, če ga primerjamo s prejšnjimi, nekoliko slabše za Primoža Rogliča. Zmagal je na Dirki po Kataloniji, ni pa mu uspelo osvojiti še kakšne druge večje dirke. Od tritedenskih dirk je nastopil na Dirki po Franciji, kjer je bil osmi. Navijače je letos razočarala slovenska nogometna reprezentanca. Na zadnjem evropskem prvenstvu je bila izjemna, saj se je tam uvrstila v izločilne boje, kar ji je uspelo prvič v zgodovini. Se ji pa v nedavno končanih kvalifikacijah ni uspelo uvrstiti na prihajajoče svetovno prvenstvo. 

V tenisu zagospodarila Italijan in Španec

Letos sta na vrhu teniške lestvice ATP zagospodarila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz. Vsak od njiju je zmagal dva Grand slama. Sinner je zmagal na Odprtem prvenstvu Avstralije in v Wimbledonu, Alcaraz pa na Odprtem prvenstvu Francije in na Odprtem prvenstvu ZDA. Uspešno leto je za nogometnim klubom PSG. Vodstvo je v preteklih letih vlagalo ogromno denarja v igralski kader, a ni in ni jim uspelo osvojiti tako želene Lige prvakov. Vse do letošnjega leta, ko so nogometaši tega kluba v velikem finalu visoko ugnali milanski Inter. Letošnje leto je bilo izjemno tudi za košarkarja Shaia Gilgeousa-Alexandra in ekipo Oklahoma City Thunder, saj so postali prvaki Lige NBA. Klub je prvič zmagal v ligi NBA pod tem imenom. Pred časom, ko je nastopal pod imenom Seattle SuperSonics, je bil enkrat že njen prvak.

Verstappnu v peto ni uspelo

Letošnje leto je bilo slabo za nogometaše Manchester Cityja, saj za razliko od zadnjih let niso osvojili niti ene lovorike. Tudi navijači dirkača Maxa Verstappna ne morejo biti najbolj zadovoljni, saj je bil njihov heroj na koncu letošnje sezone formule 1 drugi. Pred njim je bil Lando Norris. Pred tem je bil Verstappen štirikrat zapored svetovni prvak formule 1. Med neuspehe v letu 2025 bi lahko šteli tudi Dallasovo menjavo Luke Dončića v ekipo Los Angeles Lakers. Dončić je z letošnjimi igrami resen kandidat za nagrado za najkoristnejšega igralca lige NBA. Tudi ekipa Los Angeles Lakers igra letos bolje kot Dallas Mavericks. Ti dve stvari kažeta, da je bila Dallasova menjava napaka.

