Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo

V športnih krogih (in tudi širše) še vedno odmeva dogodek z nedeljske moštvene tekme na 29. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu, ko so Domnu Prevcu ušle smuči po zaletišču in mu nato pristojni niso dovolili naknadno opraviti nastopa v uvodni seriji. S tem je slovenska četverica (v ekipi so bili še Anže Lanišek, Rok Oblak in Timi Zajc) v trenutku ostala brez vseh možnosti za odmevnejšo uvrstitev. Čeprav so v našem taboru s Petrom Slatnarjem na čelu napeli vse mišice, da bi svetovnemu prvaku s posamične tekme pravočasno na vrh zaletišča prinesli rezervne smuči, so bili na žalost za kakšno minuto ali dve vseeno prepozni. Delavci na letalnici Heinija Klopferja so zaradi močnega sneženja že pokrili zaletno smučino in se skupaj z drugimi umaknili na toplo, nakar se je začelo odštevanje do začetka finala.

Gorazd Pogorelčnik je napovedal še drugo pritožbo. FOTO: Dejan Javornik

Ko je nato Prevc vendarle dobil novi par smuči in želel oditi proti startni klopi, ga je Hubert Mathis, švicarski koordinator za skoke pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), ustavil kot majhnega otroka in mu tudi z roko dal jasno vedeti, da ga ne bo spustil mimo. Pred slovenskega šampiona se je postavil tako odločno, da so gledalci dobili celo vtis, da bi – če bi Domen vseeno nadaljeval pot proti zaletišču – uporabil tudi silo, da bi ga ustavil. V slovenskem taboru so, razočarani nad odločitvijo odgovornih, sprva nameravali bojkotirati drugo serijo. Zaradi tega so Zajca, ki se je že pripravljal za nastop, poklicali nazaj v ogrevalni prostor, po pravi zmešnjavi, ko se ni vedelo, kdo pije in kdo plača, pa so nato naši le nadaljevali preizkušnjo s Timijem. Kot zadnji je poletel Domen in z rezervnimi smučmi vnovič z nižjega zaletišča odjadral 228,5 metra daleč. To je bil sicer točkovno (209,6) »šele« tretji najboljši nastop tekme, kajti še boljša sta v finalu uspela Naokiju Nakamuri (224 m/209,8) iz zmagovitega japonskega moštva in Mariusu Lindviku (230 m/213,0) iz bronaste norveške ekipe, toda glede na vse, kar se je zgodilo, je imel največjo vrednost. Mnogi ga občudujejo, da je ohranil mirnost in prikazal takšen polet. In to povrhu z novim parom smuči.

Skakalci so se zavili v molk

Slovenski skakalci so se po preizkušnji, na kateri z enim nastopom manj niso mogli izvleči več od šestega mesta, zavili v molk. Pred novinarske mikrofone je stopil zgolj Gorazd Pogorelčnik. »Po podatkih, ki smo jih dobili, se je eden od prostovoljcev na vrhu zaletišča z dežnikom, sicer nenamerno, dotaknil Domnovih smuči, zaradi česar so odletele proti dnu letalnice. Če je dejansko bilo tako in verjamem, da je bilo, potem je naša osnovna naloga, da poleg oddanega protesta oddamo še povsem natančno poročilo, kaj se je dogajalo. Pridobili smo tudi izjavo predskakalca, ki je videl, kaj natančno se je zgodilo. Na podlagi tega bomo napisali pritožbo in jo poslali na mednarodno zvezo,« je (na)povedal vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).

Bauer: Krivda je Domnova Andreas Bauer, tehnični delegat pri FIS, je krivdo za to, kar se je zgodilo, povsem prevalil na Domna Prevca. »Imel je možnost, da bi smuči med kontrolo dal enemu od delavcev. Lahko bi jih položil tudi na tla. Toda sam jih je prislonil na ponjavo, ki je bila zavoljo sneženja spolzka, zaradi česar so smučke zdrsnile in odletele navzdol po zaletišču. Ker jih potem Domen ni imel pri sebi, tudi ni mogel poleteti. To je bilo tako, kot če bi pozabil štartno številko ali prepozno prišel na štartno klop. Pravila so jasna,« je poudaril Bauer.

Seveda se glede rezultatov za moštveno tekmo ne bo nič spremenilo, upati je le, da se bodo tudi glede tega uredile zadeve v tem športu. Da se v prihodnje takšne stvari, ki bi lahko imele usodne(jše) posledice, ne bodo več zgodile. Si predstavljate, kaj bi bilo, če bi smuči zadele Lindvika, ko bi bil ta že v smučini? Ali če bi katera od smučk z vso hitrostjo priletela v katerega od delavcev ali gledalcev? Na tekmovanju za alpski pokal v Kranju, kjer sta se – mimogrede – med slovenskimi mladinci minuli konec tedna med 85 skakalci iz osmih držav najbolje odrezala Enej Faletič (1. in 5.) in Mai Zakelšek (3. in 3.), so imeli, denimo, na vrhu zaletišča nekoga, ki je tekmovalcem, medtem ko so bili na kontroli opreme, držal smuči. Zaradi tega je toliko bolj nenavadno, da za to niso poskrbeli na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu ...