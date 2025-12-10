Prevci v središču spektakla Športnik leta 2025, Garnbretova in Pogačar na vrhu, predsednica pa o moči športa za Slovenijo (FOTO)

V Cankarjevem domu v Ljubljani je potekala osrednja slovenska športna prireditev Športnik leta 2025, ki je tudi letos privabila številne športnike, trenerje, predstavnike športnih zvez in ljubitelje športnih dosežkov. Prireditev je potekala v organizaciji Društva športnih novinarjev Slovenije v sodelovanju z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije. Pred uradnim začetkom je športnike sprejela predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je v nagovoru poudarila pomen vrhunskega športa za prepoznavnost države in vlogo športnikov pri navdihovanju mladih. Prireditev sta vodila Anže Bašelj in Flora Ema Lotrič.

Skakalci prepričljivo do laskavega naziva

Slovenska skakalna reprezentanca je bila izbrana za ekipo leta v individualnih športih. Njihovi rezultati v minuli sezoni so prepričljivo utemeljili to odločitev in ponovno potrdili visoko mednarodno raven slovenskih skokov. V posamični konkurenci je Domen Prevc osvojil drugo mesto med športniki leta, enako uvrstitev pa je med športnicami dosegla tudi Nika Prevc.

Slovenska skakalna reprezentanca. FOTO: Mediaspeed

Športnica in športnik leta: Janja Garnbret in Tadej Pogačar

Naziva športnice in športnika leta za 2025 sta prejela Janja Garnbret in Tadej Pogačar. Oba sta se v svetovni športni vrh prebila zelo zgodaj: Garnbretova je pri sedemnajstih letih postala najmlajša svetovna prvakinja v športnem plezanju, Pogačar pa pri enaindvajsetih najmlajši zmagovalec Dirke po Franciji v moderni dobi. Njuni dosežki jima zagotavljajo izjemno mednarodno prepoznavnost. Garnbretova je do danes osvojila deset naslovov svetovne prvakinje, skoraj petdeset zmag v svetovnem pokalu in dve olimpijski zlati medalji. Pogačar pa ostaja med najbolj celovitimi kolesarji svoje generacije, uspešen na tritedenskih dirkah, enodnevnih preizkušnjah in kronometrih. Oba sta aktivna tudi na dobrodelnem področju: Garnbretova je kot ambasadorka projekta za podporo mladim športnikom iz socialno šibkejšega okolja pomagala zbrati več kot 300 tisoč evrov, Pogačar pa je z dobrodelno kolesarsko prireditvijo in prek svoje fundacije zagotovil podporo mladim, ki se soočajo z zdravstvenimi težavami, ter sredstva za razvoj mladih kolesarjev. Letošnji izbor je s pregledom dosežkov in predstavitvijo izstopajočih športnikov znova potrdil široko raznolikost in visoko raven slovenskega športa, ki ostaja pomemben del nacionalne identitete.

Janja Garnbret. FOTO: Mediaspeed