  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOZIL TUDI BREZ IZPITA

Pri 18 letih Mark Kastelic realno: »Če bi hotel v formulo 1, bi moral biti že tam« (FOTO)

Slovenski najstnik je velik up svetovnega športnega avtomobilizma.
Od polnoletnosti ima tudi vozniški izpit. FOTO: Osebni Arhiv

Od polnoletnosti ima tudi vozniški izpit. FOTO: Osebni Arhiv

Mark je navdušen nad ekipnim duhom v avstrijskem moštvu Razoon racing. FOTO: Osebni Arhiv

Mark je navdušen nad ekipnim duhom v avstrijskem moštvu Razoon racing. FOTO: Osebni Arhiv

Kljub še ne 19 letom že kup pokalov! FOTO: Osebni Arhiv

Kljub še ne 19 letom že kup pokalov! FOTO: Osebni Arhiv

Starejši dirkači so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni Arhiv

Starejši dirkači so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni Arhiv

V novem moštvu vozi porscheja. FOTO: Osebni Arhiv

V novem moštvu vozi porscheja. FOTO: Osebni Arhiv

Od polnoletnosti ima tudi vozniški izpit. FOTO: Osebni Arhiv
Mark je navdušen nad ekipnim duhom v avstrijskem moštvu Razoon racing. FOTO: Osebni Arhiv
Kljub še ne 19 letom že kup pokalov! FOTO: Osebni Arhiv
Starejši dirkači so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni Arhiv
V novem moštvu vozi porscheja. FOTO: Osebni Arhiv
Roman Turnšek
 6. 5. 2026 | 09:51
4:23
A+A-

Osemnajstletni Mark Kastelic je veliki up avtomoto športa tudi zunaj slovenskih meja. Od letos vozi porscheja v nemški seriji ADAC GT Masters za avstrijsko moštvo Razoon racing. Pred kratkim je na dirkališču Red Bull ring v Avstriji opravil uradni test z dirkalnikom razreda GT3 in bil med najhitrejšimi. 

Vedno sem verjel v uspeh, imel sem tudi veliko podporo staršev.

V novem moštvu vozi porscheja. FOTO: Osebni Arhiv
V novem moštvu vozi porscheja. FOTO: Osebni Arhiv
Na dirkah športnih avtomobilov Mark požene motor s 500 konjskimi močmi do 300 in več kilometrov na uro. Čeprav je med najmlajšimi v novem moštvu, je že izkušen dirkač. Nekatere piste mu ležijo bolj, druge manj, nad nekaterimi pa je naravnost navdušen. »Vsekakor moram omeniti Imolo, pa legendarno Monzo, Misano in španski Jerez. Najljubša pa mi je Spa Francorchamps v Belgiji. Ima veliko zelo slavnih in težkih ovinkov. Zagotovo je najbolj znana in ikonična kombinacija skozi Eau Rouge in Raidillon, vsekakor pa veliko poguma zahteva še hitri Blanchimont ali zelo tehnični in zaprti La Source. Tam sem vozil lani v razredu GT4 in proti koncu dirke doživel manjši karambol z enim od dirkačev, zato rezultat na koncu ni bil najboljši, a je to vseeno moja najljubša steza. Letos bom po vsej verjetnosti tam znova nastopil na 24-urni dirki,« pravi mladi Dolenjec.

Da bo dirkač, je sanjal že kot deček. In da bo to nekega dne tudi postal, so verjeli tudi tisti, ki ga spremljajo na njegovi poti. »Vedno sem verjel v uspeh, saj sem imel že v najmlajših letih kar veliko samozavesti. Imel sem tudi veliko podporo staršev, ki so verjeli v moj uspeh, za kar sem jim zelo hvaležen. Brez podpore staršev v dirkaškem svetu pač ne gre, ker je to zares drag in zahteven šport,« še pove izkušeni dirkač, obenem pa mladi voznik – šoferski izpit za vožnjo v cestnem prometu je pač lahko opravil šele potem, ko je 9. avgusta lani postal polnoleten.

Formula ni prva

»Prepričan sem, da me kljub mladosti starejši spoštujejo kot dirkača. Morda tudi zaradi tega, ker vedo, da sem že od mladih let dirkal v kartingu, si pridobil veliko izkušenj in odpeljal vrsto odličnih dirk ter dokazal, da sem lahko zelo hiter, če imam na voljo pravi material in razmere. Z dirkalnikom razreda GT3 pa nimam veliko izkušenj, zato mi nesebično svetujejo in pomagajo.« Bili so veseli, ko se jim je pridružil. »Počutim se izjemno dobro in vesel sem, da smo se ujeli, kot bi sodelovali že dolga leta. Atmosfera v moštvu je odlična in poleg tega, da smo že prijatelji, smo ustvarili zelo dober in profesionalen odnos,« poudari Mark.

9. AVGUSTA bo star 19 let.

Nemalo jih debelo pogleda, ko pove, da formula 1 ni njegov končni cilj. »Zavedam se, koliko financ je potrebnih, da bi prišel do tja, in zato smo se že pred časom z ekipo raje odločili za dirke športnih avtomobilov. Že to je drag šport, a vseeno precej dostopnejši kot pot do tekmovanja v formuli 1. Dirke so na zelo visoki ravni, a so nam dosegljive, formula 1 pa je povsem drug svet. Če bi hotel kdaj dirkati v F1, bi moral biti danes tako rekoč že tam,« razloži.

Vrhunska kariera v športnem avtomobilizmu najbrž zahteva preselitev v tujino. Zelo verjetno to čaka tudi Marka. »Če bi bilo treba, bi se preselil. Moštvo, za katero dirkam zdaj, je iz Gradca v Avstriji, če bi živel kje tam, bi bil vsak dan v stiku z ekipo. Tak je naš načrt za to sezono, saj bom veliko časa preživel na dirkališčih in v avtu. Selitev zame ni težava, če tako zahteva kariera profesionalnega dirkača. Dirke razreda GT so po vsem svetu. Zelo močno je recimo azijsko ali ameriško prvenstvo, in če bi me nekoč angažirala kakšna ekipa, ki dirka tam, bi šel tudi čez lužo,« načrtuje. Dirkanje pa ni edino, kar počne v novi ekipi. Kljub svoji mladosti je inštruktor in svetovalec manj izkušenim dirkačem v nižji kategoriji GT4.

Mark je navdušen nad ekipnim duhom v avstrijskem moštvu Razoon racing. FOTO: Osebni Arhiv
Mark je navdušen nad ekipnim duhom v avstrijskem moštvu Razoon racing. FOTO: Osebni Arhiv

Kljub še ne 19 letom že kup pokalov! FOTO: Osebni Arhiv
Kljub še ne 19 letom že kup pokalov! FOTO: Osebni Arhiv

Starejši dirkači so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni Arhiv
Starejši dirkači so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni Arhiv

Več iz teme

motošportMark Kastelicavtomobilizemformula 1ADAC GT MastersRazoon racing
ZADNJE NOVICE
09:51
Šport  |  Športni trači
VOZIL TUDI BREZ IZPITA

Pri 18 letih Mark Kastelic realno: »Če bi hotel v formulo 1, bi moral biti že tam« (FOTO)

Slovenski najstnik je velik up svetovnega športnega avtomobilizma.
Roman Turnšek6. 5. 2026 | 09:51
09:27
Bralci
RJAVKASTE OBLOGE V BAZENIH

Zaskrbljen zaradi videza bazenov v slovenskih termah, vodstvo pojasnjuje: »Ne gre za neustreznost vode, ampak ...« (FOTO)

Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije bazenov z rjavkastimi madeži in oblogami, zaskrbljen bralec pa nam je posredoval tudi svoje fotografije.
Kaja Grozina6. 5. 2026 | 09:27
09:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAHTEVA ODŠKODNINO

Medicinska sestra trdila, da možganske kapi niso prepoznali

Ženska je dejala, da jo je sestra po kapi poslala nazaj v sobo.
Jure Predanič6. 5. 2026 | 09:22
09:05
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Melani Mekicar: Zagotovo do Pahorja ne bova nežna

Nova voditeljica Talentov Melani Mekicar o karieri, prepoznavnosti in sanjskih vlogah, ki jih še želi uresničiti.
Teja Roglič6. 5. 2026 | 09:05
09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
HOJA JE POL ZDRAVJA

Bernarda Žarn odkriva: S hojo proti jezi (Suzy)

»Glava se prezrači, negativni prebliski izginejo nekje med drugim in tretjim ovinkom.«
6. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki