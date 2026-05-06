Pri 18 letih Mark Kastelic realno: »Če bi hotel v formulo 1, bi moral biti že tam« (FOTO)

Osemnajstletni Mark Kastelic je veliki up avtomoto športa tudi zunaj slovenskih meja. Od letos vozi porscheja v nemški seriji ADAC GT Masters za avstrijsko moštvo Razoon racing. Pred kratkim je na dirkališču Red Bull ring v Avstriji opravil uradni test z dirkalnikom razreda GT3 in bil med najhitrejšimi.

V novem moštvu vozi porscheja. FOTO: Osebni Arhiv

Na dirkah športnih avtomobilov Mark požene motor s 500 konjskimi močmi do 300 in več kilometrov na uro. Čeprav je med najmlajšimi v novem moštvu, je že izkušen dirkač. Nekatere piste mu ležijo bolj, druge manj, nad nekaterimi pa je naravnost navdušen. »Vsekakor moram omeniti Imolo, pa legendarno Monzo, Misano in španski Jerez. Najljubša pa mi je Spa Francorchamps v Belgiji. Ima veliko zelo slavnih in težkih ovinkov. Zagotovo je najbolj znana in ikonična kombinacija skozi Eau Rouge in Raidillon, vsekakor pa veliko poguma zahteva še hitri Blanchimont ali zelo tehnični in zaprti La Source. Tam sem vozil lani v razredu GT4 in proti koncu dirke doživel manjši karambol z enim od dirkačev, zato rezultat na koncu ni bil najboljši, a je to vseeno moja najljubša steza. Letos bom po vsej verjetnosti tam znova nastopil na 24-urni dirki,« pravi mladi Dolenjec.

Da bo dirkač, je sanjal že kot deček. In da bo to nekega dne tudi postal, so verjeli tudi tisti, ki ga spremljajo na njegovi poti. »Vedno sem verjel v uspeh, saj sem imel že v najmlajših letih kar veliko samozavesti. Imel sem tudi veliko podporo staršev, ki so verjeli v moj uspeh, za kar sem jim zelo hvaležen. Brez podpore staršev v dirkaškem svetu pač ne gre, ker je to zares drag in zahteven šport,« še pove izkušeni dirkač, obenem pa mladi voznik – šoferski izpit za vožnjo v cestnem prometu je pač lahko opravil šele potem, ko je 9. avgusta lani postal polnoleten.

Formula ni prva

»Prepričan sem, da me kljub mladosti starejši spoštujejo kot dirkača. Morda tudi zaradi tega, ker vedo, da sem že od mladih let dirkal v kartingu, si pridobil veliko izkušenj in odpeljal vrsto odličnih dirk ter dokazal, da sem lahko zelo hiter, če imam na voljo pravi material in razmere. Z dirkalnikom razreda GT3 pa nimam veliko izkušenj, zato mi nesebično svetujejo in pomagajo.« Bili so veseli, ko se jim je pridružil. »Počutim se izjemno dobro in vesel sem, da smo se ujeli, kot bi sodelovali že dolga leta. Atmosfera v moštvu je odlična in poleg tega, da smo že prijatelji, smo ustvarili zelo dober in profesionalen odnos,« poudari Mark.

Nemalo jih debelo pogleda, ko pove, da formula 1 ni njegov končni cilj. »Zavedam se, koliko financ je potrebnih, da bi prišel do tja, in zato smo se že pred časom z ekipo raje odločili za dirke športnih avtomobilov. Že to je drag šport, a vseeno precej dostopnejši kot pot do tekmovanja v formuli 1. Dirke so na zelo visoki ravni, a so nam dosegljive, formula 1 pa je povsem drug svet. Če bi hotel kdaj dirkati v F1, bi moral biti danes tako rekoč že tam,« razloži.

Vrhunska kariera v športnem avtomobilizmu najbrž zahteva preselitev v tujino. Zelo verjetno to čaka tudi Marka. »Če bi bilo treba, bi se preselil. Moštvo, za katero dirkam zdaj, je iz Gradca v Avstriji, če bi živel kje tam, bi bil vsak dan v stiku z ekipo. Tak je naš načrt za to sezono, saj bom veliko časa preživel na dirkališčih in v avtu. Selitev zame ni težava, če tako zahteva kariera profesionalnega dirkača. Dirke razreda GT so po vsem svetu. Zelo močno je recimo azijsko ali ameriško prvenstvo, in če bi me nekoč angažirala kakšna ekipa, ki dirka tam, bi šel tudi čez lužo,« načrtuje. Dirkanje pa ni edino, kar počne v novi ekipi. Kljub svoji mladosti je inštruktor in svetovalec manj izkušenim dirkačem v nižji kategoriji GT4.

Mark je navdušen nad ekipnim duhom v avstrijskem moštvu Razoon racing. FOTO: Osebni Arhiv

Kljub še ne 19 letom že kup pokalov! FOTO: Osebni Arhiv