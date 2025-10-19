Anže Zavrl postavil svetovni rekord, navijali vsi od Čukov do Tonina. To so prizori, ki jih Ljubljana še ni videla (FOTO, VIDEO)

Ljubljano je na maratonu presenetil prizor, kakršnega ne pomnijo niti najstarejši tekaški entuziasti. Anže Zavrl iz skupine Gadi je na 42 kilometrov dolgo pot stopil z instrumentom na ramenih – in jo do konca pretekel ter hkrati ves čas igral!

Ko je čez ciljno črto stopil povsem izmučen, a zmagoslavno nasmejan, je dejal: »Ponosni moramo biti na muziko in na vztrajanje,« nakar je pokazal svojo tetovažo z latinskim zapisom um vodi, telo pa se privadi in dodal: »Zapomnite si to!«

Zavrl harmonike ni le nosil – igral jo je od starta do cilja. Njegov podvig je zorel mesece. Na družbenih omrežjih je že prej pokazal, kako teče in hkrati igra, da se telo in glava navadita ritma. »Noge in glava so pripravljene na 42 km,« je samozavestno napovedal že pred nekaj tedni.

FOTO: Voranc Vogel

Ponosni tudi Čuki

Med prvimi so se oglasili Čuki, ki so na družbenih omrežjih objavili posnetek in mu poslali srčno sporočilo: »Takole je danes Anže Zavrl iz Skupine Gadi kot prvi na svetu pretekel 42 km s harmoniko! Bravo Anže, tudi Čuki smo ponosni nate!«

Matej Tonin – 10 kilometrov, s ciljem pod 45 minut. Uspelo mu je s časom 43:43. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Ob trasi ga je glasno spodbujal tudi radijski voditelj, ki je z navdušenjem dokumentiral vsak ključen trenutek.

Na maratonu pa ni manjkalo drugih prepoznavnih obrazov. Nekateri so se teka lotili resno, drugi so dogodek vzeli bolj družabno.

Med tekači je bilo moč opaziti Mateja Tonina, ki je pretekel 10 kilometrov in si zadal cilj, da progo premaga pod 45 minutami. Na koncu mu je uspelo, saj je v cilj pritekel s časom 43 minut in 43 sekund. Na 10 kilometrov je tekla tudi voditeljica Nataša Gavranič, ki je dosegla svoj osebni rekord in navdušena prečkala ciljno črto. Igralec Blaž Setnikar, ki ga trenutno lahko spremljamo v seriji Nemirna kri, pa je opravil še zahtevnejši izziv in uspešno pretekel 21 kilometrov.

Navijali in lovili spomine

Priljubljena voditeljica Lea Mederal je ob progi navdušeno spodbujala tekače, najglasneje pa je vzklikala prav Anžetu. Dogajanje je z roba proge spremljala tudi Oriana Girotto, ki je maraton doživela v družbi svojega mlajšega sina.

Vplivnica Katarina Benček. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Srce, glasba in noge

Na trasi se je v svojem prepoznavnem influencerskem slogu pojavila, ki je s svojim najdražjim po njej popeljala hčerkico. V objektiv jih je ujela vplivniška kolegica

Pod geslom #maratonika je Anže Zavrl ustvaril dosežek, ki se je zapisal v zgodovino: kot prvi na svetu je na 29. Ljubljanskem maratonu pretekel celotnih 42,195 kilometra in obenem ves čas igral harmoniko. Ker ga je pričakalo hladno oktobrsko jutro, je moral iznajdljivo poskrbeti tudi za detajle – rokavice si je kar sam predelal, da je kljub mrazu lahko nemoteno igral. Ko je prečkal ciljno črto, pa je bil nasmejan, ponosen in poln adrenalina.

Na glasbeno-tekaški misiji ni bil sam. Ob njem se je na začetek podal še nekdanji skakalec Marcel Stržinar – Franci, ki je prvih 13 kilometrov odtekel z otroško harmoniko na prsih. Tudi Dejan Vunjak je ves čas bučno navijal za svojega svaka in menedžerja ter ga čustveno pospremil v zgodovinski trenutek.

Blaž Setnikar – igralec iz serije Nemirna kri je premagal 21 kilometrov. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

FOTO: Dejan Javornik