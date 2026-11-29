Tekmo tretje poljske nogometne lige med domačo ekipo Stal Stalowa Wola in rezervno zasedbo varšavske Legie je tik pred koncem zmotil nenavaden prizor. Globoko v sodnikovem dodatku, ko so domačini vodili s 3:2, je moral sodnik prekiniti igro, ker je na igrišče kot v prizoru iz kakšne videoigre zapeljal v črno oblečeni navijač na električnem skiroju.

Naredil je krog po igrišču in nato pospešil proti drugemu koncu stadiona. Varnostniki so stekli za njim, a jim je s skirojem brez težav ušel. Ali so ga pozneje vendarle prijeli, kdo je bil in zakaj se je odločil za takšno potezo, za zdaj ni znano.

Po krajši prekinitvi se je tekma nadaljevala, premor pa gostom iz Varšave ni pomagal, saj so domačini obdržali prednost in zmagali s 3:2. V domačem klubu so po tekmi na omrežju X zapisali: »Navijači so se znova izkazali. V petek zvečer smo lahko spet računali na vašo podporo. Vaše navijanje nam je dalo ogromen zagon in po zaslugi tega ostajajo vse tri točke doma. Hvala.«