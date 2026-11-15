Prvi poraz selektorja Zinedina Zidana: Azzuri v devetih nebesih (FOTO)

Dolgih 64 let je čakala Italija in po toliko letih naposled dočakala prvo domačo zmago proti veliki tekmici na nogometni fronti Franciji. Na San Siru so v derbiju modrih skupine A1 lige narodov azzuri selektorja Roberta Mancinija navdušili rojake, poučno zaušnico so prejeli »les bleus« Zinedina Zidana. Gostje so prevladovali, po golu Michela Olisa bili v vodstvu, potem pa naleteli na neustavljiv mladi val Italijanov, med katerimi je zablestel napadalec Francesco Pio Esposito. Za zmago s 3:1 je zabil dva gola, njegov brat Sebastiano pa je zapravil enajstmetrovko pri izidu 1:1.

Italija in njeni nogometni navdušenci so znova na nogah ter z nasmehom zrejo v svetlejšo prihodnost, potem ko je ena od največjih nogometnih velesil izpustila tri zaporedna svetovna prvenstva (vmes je sicer osvojila naslov evropskega prvaka pod taktirko povratnika na selektorski stolček Mancinija) in tudi na klubski ravni doživela nekaj krepkih udarcev.

Italija je na domačih tleh prvič po 62 letih premagala Francijo. Roberto Mancini vrača azzure v razred najboljših. Zinedine Zidane je izgubil prvo tekmo v vlogi selektorja Francije.

»Zdaj velja ohraniti mirno kri, da nas ne bo zajela vrtoglavica. Toda kako ostati miren ob reprezentanci, ki igra tako všečno, zmagovito, zrelo, mladostno in izkušeno hkrati?« je bil previden in hkrati evforičen Fabio Licari, komentator pri največjem športnem časniku La Gazzetta Dello Sport.

Morda tudi s Slovenijo

Obe skrajnosti sta značilni za zdajšnjo nogometno Italijo, ki je iz ponižne drže in zavedajoč se udarcev, ki so jo izločili iz razreda najmočnejših, začela graditi novo poglavje.

A tudi vsak začetek je imel porodni krč in ga še ne velja pozabiti. Mancinijeva prenova se je začela z belgijsko zaušnico, z njo pa se lahko tudi konča. Italijani so s Francozi, a z boljšim izkupičkom v medsebojnih dvobojih (prva tekma se je razpletla z 1:1) tačas na vrhu lestvice skupine A1, toda lahko bi zdrsnili tudi na tretje mesto in ostali brez glavne nagrade za v mnogočem uspešno preobrazbo. V zadnjem krogu bodo jutri gostovali v Belgiji. Če bodo izgubili, Francozi pa zmagali, bodo le tretji. V najboljšem primeru jim to zagotavlja obstanek v najmočnejši skupini (kot eni od dveh najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc), v najslabšem bodo igrali dodatne kvalifikacije, v katerih se bosta najslabši tretjeuvrščeni reprezentanci iz skupine A pomerili z najboljšima drugouvrščenima moštvoma iz skupine B (morda tudi Slovenijo).

Najboljši strelec v zgodovini angleške nogometne reprezentance Harry Kane je odigral rekordno 126. tekmo v dresu Anglije. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

V Milanu je blestela mlada Italija. Igrala je moštvena Italija in taktično (4-3-3) drugačna, bolj pogumna in drzna, igrala je naprej – v globino. Bila je manj všečna, toda neposredna, so si bili enotni komentatorji, ki že hvalijo Mancinijeve odločitve. »Z začetno enajsterico, menjavami, taktiko,« je že kupil sedmo silo. Vse je opravil z odliko. Za vrnitev na veliki oder je izbral »squadro« z mladimi, podcenjenimi in v klubih prezrtimi igralci. Ponudil jim je igralne minute in odgovornost ter zaupanje, oni pa so se mu hitro oddolžili.

Lahko preseže Luigija Rivo

Vodja novega vala je Mancinijevo odkritje – komaj 21-letni Pio Esposito, vanj sodi tudi njegov tri leta starejši brat Sebastiano. Interjev napadalec res ni popolna neznanka, toda fant, ki pooseblja igralca, kakršni so nekoč sestavljali močno, navdihnjeno in samozavestno Italijo. V klubu je 191 cm visoki strelec rezervist, v tej sezoni je v enajstih tekmah igral 580 minut, dosegel le tri gole, skupaj pa je v Interjevi majici v 46 tekmah zbral 10 zadetkov. Toda reprezentančna statistika je imenitna: 14 tekem in devet golov. »Upajmo, da bo dosegel še veliko več golov,« je svojega izbranca pohvalil Mancini in namignil, da bi prav Pio lahko presegel reprezentančnega kralja strelcev Luigija Gigija Rivo. Pred dvema letoma preminuli Riva je v le 42 tekmah zabil 35 golov.

Harry Kane novi rekorder Slavnostno je bilo tudi v Londonu. Anglija je še drugič premagala Hrvaško (2:1), a precej težje kot na Reki (7:0). Zmagoviti gol za Anglijo je z 92. zadetkom dosegel novi rekorder na seznamu igralcev z največ nastopi za Anglijo Harry Kane. Zdaj je sam na vrhu s 126 tekmami, Peter Shilton je drugi (125). V skupini A3 je sicer s stoodstotnim izkupičkom prva Španija, ki je na Češkem slavila z 2:0. Španija je nanizala že 43. tekmo brez poraza.

Mancini se je v novi dan prebudil z nasmehom, kaj pa njegov slavnejši kolega Zinedine Zidane. »To je del procesa,« je bil umirjen sloviti Zizou, ki ni imel na voljo najboljših napadalcev Kyliana Mbappeja in Ousmana Dembeleja. A njegovi trikolori so dvakrat zadeli okvir vrat, sprožili 18 strelov (Italijani 11) in imeli 65-odstotno posest. »Nisem nezadovoljen. Najpomembneje je ustvarjati priložnosti, če jih ne bi, bi bil nezadovoljen. Edino, kar moramo proučiti, je to, zakaj nismo bili na ustrezni ravni, ko smo imeli posest žoge,« je ob svojem prvem porazu v vlogi selektorja Francije zaokrožil oceno 54-letni Zidane.