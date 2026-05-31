Razkriti škandalozni posnetki z zabave slavnih nogometašev in luksuznih spremljevalk (VIDEO)

Francoski reprezentant Theo Hernandez (28) se je znašel sredi škandala, potem ko ga je znani paparac Fabrizio Corona, nekdanji mož hrvaške manekenke Nine Morić, obtožil organiziranja zabav, na katerih naj bi najemal eskort spremljevalke. Nekdanji nogometaš Reala in Milana, ki od lanskega poletja igra za savdski Al-Hilal, se pojavlja na posnetkih, ki jih je objavil Corona. Na enem posnetku pleše obdan z več dekleti, na drugem pa so gostje večinoma oblečeni v drese Milana.

»Theo Hernandez je znal poklicati nekoga, da je naročil storitve eskorta. Bil je šef in organizator ‘eskort zabav’. Celo kombi je kupil posebej za te zabave,« trdi Corona. Dodaja, da so na teh zabavah sodelovali Hakan Çalhanoğlu, Brahim Díaz, Samuel Castillejo, Gigio Donnarumma, Sandro Tonali, enkrat Zlatan Ibrahimović ter večkrat tudi Rafa Leão.

Theo Hernandez FOTO: Benoit Tessier Reuters

»Vsi ti igralci Milana so imeli dober odnos s Çalhanoğlujem, kljub njegovemu prestopu v Inter,« dodaja Corona. Na posnetkih je videti, kako udeleženci pihajo balone, Corona pa pojasnjuje, da naj bi šlo za t. i. smejalni plin (dušikov oksid). Včasih naj bi voznik kombija celo opozoril Thea, naj preneha z vdihavanjem z besedami: »Stoj, stoj, jutri moraš igrati!«

To sicer ni prvič

To sicer ni prvič, da je Corona javno razkril Hernandezove domnevne izpade. Pred približno letom in pol je objavil posnetek fizičnega napada na dve ženski v nočnem klubu. Na posnetku je moški, za katerega Corona trdi, da je Hernandez, ki se prepira z ženskama, nato pa pride do odrivanja in udarcev. Kot dokaz je priložil tudi fotografijo pogodbe med Hernandezovimi odvetniki in lastnikom kluba. Po njegovih navedbah naj bi Hernandez incident prikril za 65.000 evrov odškodnine ter dodatnih 30.000 evrov, da posnetki ne bi prišli v javnost.

Novi škandal, v katerega je vpleten Hernandez, je sledil le nekaj tednov po tem, ko so tožilci v Milanu razbili mrežo prostitucije, katere storitve naj bi uporabljalo več kot 60 nogometašev Serie A, poroča jutarnji.hr.

