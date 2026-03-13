Raznežilo vas bo: Luka Dončić je bil slikan s svojo najmlajšo hčerko (FOTO)

Košarkarska franšiza Los Angeles Lakers, v kateri blesti Luka Dončić, je na družbenem omrežju Instagram objavila slike njenih nekdanjih in zdajšnjih košarkarjev z njihovimi hčerami. Med njimi je objavila tudi dve sliki slovenskega reprezentanta. Sliki sta poželi precej pozornosti tudi zaradi tega, ker se je v teh dneh izvedelo, da se Dončič in njegova dolgoletna partnerka Anamaria Goltes razhajata.

Na eni izmed slik, ki jih je objavila slovita košarkarska franšiza iz Los Angelesa, lahko vidimo Dončića v vlogi, v kakršni ga sicer ne videvamo. S starejšo hčerko sta uživala v barvanju pobarvanke. Na drugi sliki pa ga lahko vidimo z mlajšo hčerko, ki jo je imel v naročju. Zdi se, da je bil z njo slikan v bolnišnici. Če vam slik ne pokaže, osvežite to spletno stran.

Dončić je o razhodu z Anamario pred dnevi tudi sam javno spregovoril za ameriški medij ESPN. Takrat je pojasnil, da je bila odločitev o koncu zaroke povezana predvsem z vprašanjem skupnega življenja z njunima hčerkama in organizacijo družinskega življenja med njegovo kariero v Združenih državah Amerike. Dejal je tudi, da sta mu hčerki na prvem mestu in da je želel urediti razmere tako, da bi bili lahko z njim v času sezone v ZDA.

