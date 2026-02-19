Razvrat v olimpijski vasi?! Ne boste verjeli, koliko kondomov so porabili

Olimpijske igre slovijo po izjemnih športnih podvigih in rekordih, a zgodovina skriva tudi precej bolj pikantne zgodbe, ki se odvijajo v ozadju, daleč od sojev žarometov. O nekaterih pa se še vedno šušlja ...

Scotty Lago je v Vancouvru 2010 po bronu predčasno zapustil igre, potem ko so v javnost prišle fotografije z divje zabave, na kateri je oboževalka pozirala z njegovo medaljo na zelo nešporten način. Olimpijski komite je to označil za neprimerno vedenje. Razvpita je tudi t. i. whirlpool orgija iz Sydneyja 2000, ko je več nekdanjih olimpijcev opisalo nebrzdano zabavo v džakuziju olimpijske vasi, na kateri naj bi se strastno družili številni športniki različnih reprezentanc. V Riu de Janeiru leta 2016 so poročali o razkošni jahti, zasidrani blizu olimpijske vasi, namenjeni ekskluzivnim zabavam športnikov in drugih gostov, ki so se spreobrnile v tak razvrat, da so mnogi opozarjali na ogroženo varnost in ugled iger.

Na olimpijskih igrah v Braziliji je padel tudi rekord v porabi kondomov, razdelili so jih namreč 450 tisoč, okoli 42 na športnika. Poletne igre 2016 so tako obveljale za najbolj aktivne v zgodovini; mimogrede, niti zimske igre niso od muh, v sosednji Italiji so letos zaloge pošle že v prvih dneh. Legendarni ameriški plavalec Ryan Lochte, ki si je sicer zapravil športni ugled z vandalizmom v Riu, je nekoč omenil, da ima na poletnih olimpijskih igrah spolne odnose do 75 odstotkov športnikov.