Huda nesreča je zaznamovala letošnjo izvedbo relija Dinaric Rally, ki do 28. avgusta poteka na območju Hrvaške. Na območju liško-senjske županije je umrl avstrijski državljan, policija pa opravlja ogled kraja nesreče. Organizatorji tekmovanja so potrdili, da je bil zaradi nesreče odpovedan drugi hitrostni preizkus, SS2, na katerem bi moralo nastopiti veliko število udeležencev.

»SS2 Dinaric Rallyja se odpoveduje zaradi nesreče, v kateri je bil udeležen eden izmed voznikov. Dodatne informacije bomo objavili takoj, ko jih prejmemo od pristojnih organov,« so na kratko sporočili organizatorji.

Policija je prejela obvestilo po 22. uri

Iz policije so potrdili, da je ena oseba umrla na območju liško-senjske županije. Po informacijah hrvaških medijev se je nesreča zgodila pri kraju Visuć v bližini Udbine. Trenutno je znano le, da gre za državljana Avstrije, medtem ko identiteta žrtve ni bila razkrita. Neznane so tudi natančne okoliščine, ki so privedle do tragedije, znano je le, da je policija obvestilo o nesreči prejela včeraj ob 22.12.

Kaj je Dinaric Rally?

Dinaric Rally je večdnevno terensko rally raid tekmovanje, na katerem tekmovalci z motocikli, štirikolesniki (quad) in vozili SSV (Side-by-Side Vehicle) premagujejo stotine kilometrov zelo zahtevnega terena. Zaradi dolgih etap, grobih gorskih poti in navigacije po roadbooku ga pogosto imenujejo »hrvaški Dakar«. Za razliko od klasičnega relija s krajšimi hitrostnimi preizkušnjami ta rally pred tekmovalce postavlja zelo dolge dnevne etape. Poleg hitrosti so odločilni navigacija, telesna vzdržljivost, pravilno razporejanje goriva in zanesljivost vozila.