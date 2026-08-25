  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HRVAŠKI DAKAR

Huda nesreča na reliju na Hrvaškem: Avstrijec izgubil življenje, hitrostno preizkušnjo odpovedali

Okoliščine, ki so privedle do tragedije, še niso znane.
FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
M. U.
 25. 8. 2026 | 15:09
 25. 8. 2026 | 15:18
2:01
A+A-

Huda nesreča je zaznamovala letošnjo izvedbo relija Dinaric Rally, ki do 28. avgusta poteka na območju Hrvaške. Na območju liško-senjske županije je umrl avstrijski državljan, policija pa opravlja ogled kraja nesreče. Organizatorji tekmovanja so potrdili, da je bil zaradi nesreče odpovedan drugi hitrostni preizkus, SS2, na katerem bi moralo nastopiti veliko število udeležencev.

»SS2 Dinaric Rallyja se odpoveduje zaradi nesreče, v kateri je bil udeležen eden izmed voznikov. Dodatne informacije bomo objavili takoj, ko jih prejmemo od pristojnih organov,« so na kratko sporočili organizatorji.

Policija je prejela obvestilo po 22. uri

Iz policije so potrdili, da je ena oseba umrla na območju liško-senjske županije. Po informacijah hrvaških medijev se je nesreča zgodila pri kraju Visuć v bližini Udbine. Trenutno je znano le, da gre za državljana Avstrije, medtem ko identiteta žrtve ni bila razkrita. Neznane so tudi natančne okoliščine, ki so privedle do tragedije, znano je le, da je policija obvestilo o nesreči prejela včeraj ob 22.12.

Kaj je Dinaric Rally?

Dinaric Rally je večdnevno terensko rally raid tekmovanje, na katerem tekmovalci z motocikli, štirikolesniki (quad) in vozili SSV (Side-by-Side Vehicle) premagujejo stotine kilometrov zelo zahtevnega terena. Zaradi dolgih etap, grobih gorskih poti in navigacije po roadbooku ga pogosto imenujejo »hrvaški Dakar«. Za razliko od klasičnega relija s krajšimi hitrostnimi preizkušnjami ta rally pred tekmovalce postavlja zelo dolge dnevne etape. Poleg hitrosti so odločilni navigacija, telesna vzdržljivost, pravilno razporejanje goriva in zanesljivost vozila.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Hrvaškanesrečasmrtrelipolicijatragedijadirka
ZADNJE NOVICE
15:47
Novice  |  Slovenija
OD MAJA NAPREJ

Velika novica za Slovenijo! Po 36 letih se vrača neposredna povezava z ZDA

Leti med Slovenijo in ZDA so predvideni štirikrat na teden, ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah, in sicer s širokotrupnim letalom boeing 767-400ER z 231 sedeži.
25. 8. 2026 | 15:47
15:35
Novice  |  Svet
SKRIVNOSTEN POLET

Skrivnostni pristanek pri Putinu: Kaj tam počne ameriško vojaško letalo? (VIDEO)

V Beli hiši zadeve niso komentirali, Kremelj sporočil, da o letalu nima informacij.
25. 8. 2026 | 15:35
15:28
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Golob o razpisu »neustavnega referenduma«: »Aktualni oblasti je mar samo za dokazovanje svoje volje«

Opozicija trenutno razpravlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev.
25. 8. 2026 | 15:28
15:25
Bulvar  |  Tuji trači
POKAZALA SVOJO DRUGO PLAT

Melania Trump razkrila podrobnost iz otroštva v Sloveniji: »Oče me je seznanil s tem« (VIDEO)

Ameriška prva dama je med obiskom avtomobilske dirke v Washingtonu obudila spomine na otroštvo in razkrila, kako je njen oče Viktor Knavs vplival na eno od njenih posebnih zanimanj.
25. 8. 2026 | 15:25
15:25
Razno
INTERVJU

Od očetovega klavirja do enega najboljših orkestrov sveta: »Glasba ustvarja povezavo, ki jo je težko razložiti z besedami« (FOTO)

Sir Antonio Pappano se z Londonskim simfoničnim orkestrom vrača v Ljubljano, kjer bo zazvenelo Mahlerjevo monumentalno Vstajenje.
Danica Lovenjak25. 8. 2026 | 15:25
15:21
Novice  |  Slovenija
REFERENDUMSKA JESEN

Šest referendumov naenkrat? Ustavni pravnik opozarja na mejo razumljivosti vprašanj (VIDEO)

Ustavni pravnik dr. Igor Kaučič je opozoril, da več referendumov na isti dan samo po sebi ni problem, vprašanje pa je, ali lahko volivci pri velikem številu zapletenih vprašanj dovolj dobro razumejo, o čem odločajo.
25. 8. 2026 | 15:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki