Riera sprožil škandal v Nemčiji: Javno je delil fotografijo svojega penisa

Po remiju z Union Berlinom in zmagi nad Borussio Mönchengladbach se je Albert Riera znašel pred največjim izzivom, odkar vodi Eintracht Frankfurt. Gostoval je pri vodilnem Bayernu v bundesligi, napetost pa se ni začela šele na igrišču, temveč že dan prej – na nenavadni novinarski konferenci, kjer je bil v središču pozornosti temperamentni Španec. Da zna biti njegov nastop vse prej kot dolgočasen, smo spoznali že v času, ko je vodil Olimpijo in Celje. A v Nemčiji očitno tak slog ne navdušuje vseh.

V enem od podcastov sta se nanj obregnila nekdanja nogometaša Max Kruse in Martin Harnik. Slednji mu je očital aroganco in željo po tem, da je vedno v ospredju. Harnik, danes tudi strokovni komentator pri Skyju, je dejal, da mu uspeha ne privošči. Kruse je dodal, da ima občutek, da si Riera vsak teden izmisli nekaj novega samo zato, da bi bil v središču pozornosti, ter da je vse skupaj preveč predstave.

Riera se je na očitke odzval mirno

»Kdo? So to nogometaši? Nisem tukaj, da bi kogar koli kritiziral. Če javno govoriš, imaš vedno podpornike in nasprotnike,« je dejal. Eintracht je polemiko dodatno podžgal z objavo na omrežju X, kjer je odgovoril novinarju Bilda, ki je Španca soočil s kritikami. Zapisali so, da vprašanja trenerju ne bi smela temeljiti na mnenjih iz podcasta, v katerem je eden od sodelujočih javno delil fotografijo svojega spolovila. Bild je nato spomnil na deset let star škandal, ko je Kruse takšno fotografijo poslal takratni partnerici, ta pa naj bi jo posredovala naprej.

Prihod Španca je bundesligi prinesel dodatno razburjenje

Napeto pa je bilo tudi na zelenici. Bayern je slavil s 3:2. Temelje zmage sta že med 16. in 20. minuto postavila Aleksandar Pavlović in Harry Kane, angleški napadalec pa je v 68. minuti povišal na 3:0. Frankfurtčani so v nadaljevanju zadeli dvakrat, a poraza proti vodilni ekipi niso mogli preprečiti.

Prihod Riere je bundesligi očitno prinesel dodatno razburjenje. Španec, ki je z Olimpijo osvojil dvojno krono, Celje pa pripeljal tik do naslova, je pozimi prevzel Frankfurt. Spada med trenerje, ki na klop prinesejo mediteranski temperament in jasno idejo igre. Nekdanji španski reprezentant, ki je med drugim nosil dres Liverpoola in Galatasaraya, je že zgodaj pokazal ambicije po trenerski poti. Je eden izmed številnih Špancev, ki krojijo evropski nogomet – čeprav je do razreda Guardiole ali Artete še dolga pot.