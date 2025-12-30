  • Delo d.o.o.
SMUČARSKI SKOKI

Robert Hrgota: »Zaradi takšnih trenutkov je toliko lepše biti del te zgodbe«

Robert Hrgota je zdaj veliko bolj miren kot ob enakem lanskem obdobju. Velika prednost Domna Prevca je njegov izjemen občutek za letenje.
Robert Hrgota kot glavni trener uspešno vodi slovenske smučarske skakalce. FOTO: Leon Vidic
Robert Hrgota kot glavni trener uspešno vodi slovenske smučarske skakalce. FOTO: Leon Vidic
Miha Šimnovec
 30. 12. 2025 | 06:02
3:55
Selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota je start novoletne turneje v Oberstdorfu pričakal veliko bolj miren kot pred letom dni, ko njegovim izbrancem sprva ni steklo po načrtih. Na začetku olimpijske zime je slika povsem drugačna: Domen Prevc vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, v vrhu je tudi Anže Lanišek, Timi Zajc pa je vse boljši.

»Ne verjamem, da boste od katerega trenerja slišali, da pričakuje sedem zaporednih zmag. Takšen start je za nas zagotovo prijetno presenečenje, čeprav smo vedeli, da Domen in Anže dobro delujeta. Morda je na novinarski konferenci pred začetkom sezone zvenelo, da so fantje skeptični, v resnici pa niso želeli zganjati kakšne evforije,« je pred začetkom 74. tekmovanja štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji razmišljal Hrgota, ki je v tej sezoni že večkrat užival v poslušanju Zdravljice. »Ob himni dobim kar kurjo polt. Zaradi takšnih trenutkov je toliko lepše biti del te zgodbe.«

Domen Prevc je olimpijsko zimo pričakal v vrhunski formi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Domen Prevc je olimpijsko zimo pričakal v vrhunski formi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Glede nosilca rumene majice je glavni trener naše skakalne vrste dejal, da je morda pri njem zdaj navzven vse videti zelo preprosto, v isti sapi pa dodal, da ne smemo pozabiti, da je v te uspehe vložil ogromno dela in truda. »Domen ima že od nekdaj izjemen občutek za letenje, izjemno močan je nad hrbtiščem, ključen za njegove letošnje uspehe pa je stabilen položaj v počepu, iz katerega zna izvleči ogromno. V Visli ga je kljub grobi napaki odneslo zelo daleč, potem ko je poznemu odskoku navzlic v letenje prenesel neverjetno hitrost,« je pojasnil 37-letni Velenjčan in pripomnil, da se Domen ne ustraši napake. »Četudi jo naredi, ne prekine gibanja, zaradi česar takšni pozni odskoki zanj niso usodni, saj zna odlično pridobivati hitrost.«

Skakalke začenjajo v Ga-Pa

V Garmisch-Partenkirchnu se bo danes začela tudi tako imenovana ženska turneja dveh večerov. V kvalifikacijah, za katere bodo nemški prireditelji zeleno luč prižgali ob 17.30, bodo nastopile štiri slovenske smučarske skakalke: ob branilki lovorike Niki Prevc še Katra Komar, Maja Kovačič in Nika Vodan. Tekma bo na sporedu jutri (13.00). Karavana se bo nato preselila še v Oberstdorf, kjer se bo s četrtkovo preizkušnjo (16.15) iztekla ženska turneja.

V športu ti ni nič podarjenega

Nekoliko drugačna je zgodba pri Lanišku. »Ko mu gre, lahko zmaguje, ob manjših napakah pa je lahko hitro na 15. mestu, kar je še en dokaz, kako neizprosna je zdaj konkurenca. Zato ima vsaka vrhunska uvrstitev toliko večjo težo,« je poudaril Hrgota in glede Zajca pristavil, da mu za piko na i manjka še malce samozavesti. »Krepiš si jo s potrditvami na skakalnici in dobrimi rezultati. Močno se je treba boriti za vsako uvrstitev med elitno deseterico, saj ti v športu ni nič podarjenega.«

Rad bi, da bi se naši vodilni trojici pridružili oziroma bolj približali tudi drugi naši skakalci. »To si želijo tudi fantje, ki v tej želji nemalokrat pregorijo. Pri tem gre za proces, ki ga ni moreš prehitevati. Ko se sezona enkrat začne, nimaš več veliko časa za trening. Kadar nekomu ne gre, je pomembno, da zna stopiti korak nazaj in začne piliti osnove skakanja. Trudimo se, vendar pa se vse vedno ne izide po naših željah. A ne bomo obupali. Lani smo začeli slabše, pa smo potem pregriznili, nadejam se, da bomo – gledano ekipno – tudi v tej sezoni,« si je še zaželel Hrgota, ki že pogleduje proti naslednji preizkušnji – tradicionalnemu spektaklu na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu.

Robert Hrgota smučarski skoki Domen Prevč Anže Lanišek Slovenija Timi Zajc svetovni pokal
08:45
Novice  |  Slovenija
POPLAVE

Zadrževalniki za Savinjsko dolino: med ukrepi je osem suhih in en moker

S temi ukrepi naj bi zmanjšali poplavno ogroženost za 3730 objektov. Do 6. februarja zbirajo pripombe na objavljeni državni prostorski načrt.
Špela Kuralt30. 12. 2025 | 08:45
08:39
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
08:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Nagrado za najboljši zajtrk v Evropi je osvojil slovenski hotel: razkošje brez kiča

Naš ne išče popolnosti, išče bližino, pravijo Peterčevi v Goriških brdih, kjer na štedilniku brbota ajdova ali prosena kaša, za tiste, ki potrebujejo več moči, pripravijo slavne omlete.
Alenka Kociper30. 12. 2025 | 08:30
08:22
Novice  |  Slovenija
ŠTEFANOV POTOP

Hrabri potapljači so v mrazu reševali iz vode

Pripravili so tradicionalni že 28. Štefanov potop. Letos so se potapljačem iz Gornje Radgone pridružili še kolegi iz Ljutomera in Murske Sobote.
30. 12. 2025 | 08:22
08:13
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Odprta ali zaprta vrata? Odgovor vas lahko stane več sto evrov na leto

Na prvi pogled je odgovor preprost – z zaprtimi vrati toploto zadržimo v prostoru. V praksi pa je odgovor precej bolj kompleksen.
Kaja Berlot30. 12. 2025 | 08:13
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
POVABILI ZAMAN

Dr. Oskarja nikakor ne spravijo v zapor

Franja Keleminovića novembra zaman povabili na prestajanje kazni. Na hladno ga bodo očitno spravili le s pomočjo Hrvatov.
Boštjan Celec30. 12. 2025 | 08:10

