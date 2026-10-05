Le nekaj mesecev po hudi nesreči: Robert Kranjec takole presenetil v Šenčurju (FOTO)

V nedeljo se je v Šenčurju zbrala evropska smetana kolesarstva. Tam se je namreč končala cestna dirka elitnih kolesarjev evropskega prvenstva, na kateri je naslov po dramatičnem fotofinišu osvojil Belgijec Remco Evenepoel. Med številnimi znanimi obrazi pa smo opazili še enega slovenskega športnega junaka, nekdanjega smučarskega skakalca in svetovnega prvaka v poletih Roberta Kranjca. In pogled nanj je bil še posebej razveseljiv, saj je Kranjec, ki je po aprilski hudi kolesarski nesreči pristal na invalidskem vozičku, bil v Šenčurju na nogah in videti zelo dobro razpoložen.

45-letni Kranjec je v zadnjih mesecih javnosti že večkrat pokazal, kako napreduje njegova rehabilitacija. Najprej so se pojavili posnetki zahtevnih vaj, nato je vadil na sobnem kolesu, pozneje pa se je usedel tudi na pravo kolo in samostojno zapeljal pred domačo hišo. Nedeljski prizor iz Šenčurja je še en velik korak naprej. Nekdanji skakalni as se je javnega kolesarskega spektakla udeležil brez invalidskega vozička in se družil s prijatelji.

FOTO: Zaslonski posnetek

Pot do tega trenutka ni bila lahka. Kranjec je aprila letos okoli 12.30 na območju Spodnje Lipnice pri Radovljici s kolesom zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v robnik in padel. Po prvotni oskrbi v jeseniški bolnišnici so ga zaradi resnosti poškodb s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Njegovo stanje je bilo sprva zelo resno.

Po operacijah se je začela dolga rehabilitacija. Kranjec je moral praktično znova graditi svojo mobilnost, pri tem pa so mu pomagale intenzivne terapije in tudi sodobne naprave za vadbo hoje. Njegovi posnetki napredka so v zadnjih mesecih razveseljevali številne sledilce, prizori iz Šenčurja pa kažejo, kako daleč je prišel od tednov, ko je bil odvisen od invalidskega vozička.

Fotografija treh športnih zgodb

Kranjec se je v Šenčurju fotografiral tudi z Luko Mezgecem in Janom Polancem. Gre za druščino z zelo različnimi, a močnimi športnimi zgodbami. Za 38-letnega Mezgeca je bila nedelja še posebej čustvena. Prav na evropskem prvenstvu pred domačimi navijači je namreč odpeljal zadnjo dirko v profesionalni karieri. Po dolgih letih med svetovno kolesarsko elito se je poslovil tam, kjer si je želel, doma in ob podpori številnih prijateljev ter navijačev. 34-letni Jan Polanc je nekdanji član ekipe UAE Team Emirates in dvakratni etapni zmagovalec Gira. Profesionalno kariero je moral končati maja 2023, potem ko so zdravniški pregledi pokazali nepravilnosti v delovanju srca, zaradi katerih nadaljevanje vrhunskega tekmovalnega športa ni bilo več varno.

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