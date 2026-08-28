Robert Kranjec spet vrti pedala! Fotografija, ki vliva veliko upanja (FOTO)

Rehabilitacija poteka dobro, njegov napredek pa z optimizmom spremljajo tudi zdravniki in njegovi športni prijatelji. Robert Kranjec je po hudi nesreči s kolesom stopil na novo, precej zahtevnejšo športno pot. Tokrat ne gre za skoke, daljave in rekorde, temveč za majhne korake, ki lahko pomenijo največ. In prav eden od zadnjih utrinkov, ki jih je pokazal svojim sledilcem, daje razlog za optimizem.

Kranjec je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri med rehabilitacijo vadi na posebnem sobnem kolesu. Pogled na nekdanjega vrhunskega športnika, ki znova vrti pedala, je razveselil številne njegove prijatelje in športne navdušence.

Vsak obrat šteje

Po nesreči, v kateri si je poškodoval hrbtenico, je Kranjca čakala zahtevna in dolgotrajna rehabilitacija. Po zdravljenju v UKC Ljubljana je nadaljeval rehabilitacijo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, kjer se z njim ukvarjajo strokovnjaki različnih področij. Okrevanje je počasno, vendar pomembno je, da napreduje. Tudi zdravniki ostajajo optimistični in verjamejo, da bi lahko Kranjec v prihodnje znova normalno hodil. In če kdo pozna pomen vztrajnosti, je to prav Robert Kranjec. V svoji dolgoletni športni karieri je premagal številne zahtevne trenutke. Zdaj je pred njim eden največjih izzivov, a pristop ostaja enak: korak za korakom, dan za dnem.

Ob njem tudi kolesarska družina

Pomemben del njegovega okrevanja je tudi podpora ljudi, ki so mu blizu. Med njimi so njegovi kolesarski prijatelji, sponzorji in člani športne skupnosti Grašca Team. Kranjec je z Grašca Team povezan že od obdobja, ko je po koncu kariere smučarskega skakalca vse bolj resno zajadral v svet kolesarstva. Kolesarstvo je zanj postalo več kot zgolj rekreacija, v njem je našel nov športni izziv, nove prijatelje in okolje, v katerem je lahko še naprej tekmovalno razvijal svojo športno strast.

Tudi zato mu ljudje iz Grašca Teama zdaj stojijo ob strani. Pomagajo mu na poti nazaj, predvsem pa mu dajejo tisto, kar športnik v težkih trenutkih najbolj potrebuje, občutek, da ni sam. Grašca ima sicer dolgoletno tradicijo na področju kolesarstva in športne opreme, njihov »team« pa je tesno povezan s kolesarsko skupnostjo.

Posebno kolo za novo dirko

Prav Grašca Team je Kranjcu priskrbel posebno rehabilitacijsko sobno kolo, na katerem zdaj opravlja vaje. Fotografija zato nosi posebno simboliko. Človek, ki je nekoč letel več kot 200 metrov daleč in navduševal na največjih skakalnicah sveta, se danes veseli vsakega novega obrata pedala. A cilj je zdaj povsem drugačen. Ni pomembna hitrost. Ni pomembna razdalja. Pomembno je, da gre naprej. In vsak obrat pedala je pri tem majhna zmaga.

Pomemben del njegovega okrevanja je tudi podpora ljudi, ki so mu blizu. FOTO: Arhiv Slovenskih novic

Robert ostaja optimist

Kranjec se zaveda, da bo rehabilitacija še dolga. Toda njegov značaj se ni spremenil. Tudi tokrat je treba vztrajati, delati in verjeti. Njegova najnovejša fotografija je zato precej več kot zgolj posnetek z rehabilitacije. Je sporočilo, da se nekdanji šampion bori na svoj način, z delom, disciplino in optimizmom. Podpirajo ga družina, prijatelji, športni kolegi in številni ljudje, ki so ga spremljali že v času njegovih največjih uspehov. Ob njem je tudi Grašca Team, ki mu je pomagal pripraviti pripomoček, s katerim lahko nadaljuje svojo športno pot.

Robertova nova tekma je drugačna od vseh, ki jih je poznal doslej. Toda tako kot nekoč na zaletišču tudi zdaj velja isto pravilo: ne obupaš, ko je težko.

In pogled na Roberta Kranjca, ki znova vrti pedala, je zagotovo eden tistih prizorov, ki vlivajo upanje.