Roglič na 37. rojstni dan doživel šok Nizozemci spletkarili za njegovim hrbtom, ali to pomeni konec?!

Kolesarski as Primož Roglič danes praznuje 37. rojstni dan, a je tik pred njim iz Nizozemske prišla novica, ki ga najbrž ni razveselila. Moštvo Visma–Lease a Bike, s katerim je spisal najlepša poglavja svoje športne kariere, ga namreč ne želi ponovno zaposliti. Kot poroča nizozemski kolesarski portal WielerFlits, so se predstavniki ekipe po začetnem zanimanju odločili, da sodelovanja s Slovencem ne bodo obnovili.

Po informacijah njihovih virov znotraj moštva naj bi Rogličevemu taboru že sporočili, da so se odločili za drugačno pot. Razlogov za odločitev niso razkrili. Novica je toliko bolj presenetljiva, ker so se še pred nekaj dnevi pojavljale informacije, da bi se lahko Roglič po treh letih vrnil v nizozemsko ekipo.

Še prejšnji teden je kazalo povsem drugače

Kot smo poročali 22. oktobra, je Visma navezala stik z Rogličevim zastopnikom Mattio Gallijem, s čimer so se okrepila ugibanja o morebitni vrnitvi slovenskega šampiona. Roglič je za nizozemsko moštvo nastopal med letoma 2016 in 2023. V tem obdobju je osvojil tri Dirke po Španiji, Giro in olimpijsko zlato v vožnji na čas. Leta 2020 je bil tudi tik pred skupno zmago na Dirki po Franciji, a mu jo je na predzadnji etapi odvzel Tadej Pogačar.

Vrnitev bi bila tako za številne ljubitelje kolesarstva prav posebna zgodba. Še toliko bolj, ker se v nizozemsko ekipo vrača tudi športni direktor Addy Engels, ki je Rogliča spremljal ob njegovih največjih uspehih. Toda pri Vismi so se očitno odločili, da bodo prihodnost gradili drugače.

Imajo še eno prosto mesto, a ga ne bodo namenili Rogliču

Zanimivo je, da nizozemska ekipa za prihodnjo sezono še nima zapolnjenih vseh mest. Trenutno ima pod pogodbo 29 kolesarjev, vodstvo pa želi seznam razširiti na 30. Kljub temu zadnjega prostega mesta ne nameravajo ponuditi slovenskemu šampionu. Po poročanju si menda želijo predvsem kolesarja, ki bi bil uporaben na različnih dirkah in bi lahko pomagal kapetanom. Če primernega kandidata na trgu ne bodo našli, bi lahko priložnost ponudili kateremu od mladih kolesarjev iz svoje razvojne ekipe.

FOTO: Kolesarska Zveza Slovenije

Med kandidati omenjajo 20-letnega Britanca Elliota Rowa in ameriškega svetovnega prvaka med mlajšimi člani Ashlina Barryja. Zakaj so se po prvotnem zanimanju odpovedali Rogliču, ostaja neznanka. Nizozemski portal poudarja, da njegovi viri razlogov niso želeli razkriti.

Zavrnil naj bi tudi ponudbo belgijske ekipe

Rogličeva prihodnost je tako znova zavita v negotovost. Po treh sezonah se mu izteka pogodba z moštvom Red Bull–BORA–hansgrohe, za prihodnje leto pa še nima potrjenega novega delodajalca. V zadnjih tednih so ga povezovali s številnimi ekipami, med drugim z Lotto–Intermarché, Tudorjem, Pinarello–Q36.5 in XDS Astano.

Po poročanju belgijskih medijev naj bi Roglič pred kratkim zavrnil tudi ponudbo moštva Lotto–Intermarché. Omenjena možnost naj bi bila tako prav tako izključena. Pri 37 letih se zato znova odpira vprašanje, ali bo slovenski šampion sploh nadaljeval profesionalno kariero. Čeprav so se v zadnjih mesecih pojavljala ugibanja o morebitni upokojitvi, je Roglič jeseni dokazal, da še vedno sodi med najboljše kolesarje na svetu. Na letošnji Dirki po Španiji je osvojil drugo mesto, na domačem evropskem prvenstvu pa je slavil v vožnji na čas in osvojil naslov evropskega prvaka.

Prav zaradi odličnega zaključka sezone so številni navijači upali, da bo nadaljeval tekmovanje in se še enkrat poskušal povzpeti na vrh katere od največjih dirk. Roglič je doslej štirikrat osvojil Dirko po Španiji in enkrat Dirko po Italiji, med njegovimi največjimi dosežki pa ostaja tudi olimpijska zmaga v Tokiu. Na svoj današnji 37. rojstni dan, 29. oktobra, tako Roglič ostaja brez odgovora na vprašanje, kje bo nadaljeval kariero.