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Rok Možič: Kdor čaka na glavne tekme, se pogosto opeče

V prvem delu poletja je bil Možič eden od ključnih mož v slovenski odbojkarski vrsti. Kakor pravi, bo vsaka izkušnja pomembna za dvig forme pred EP v Italiji.
Rok Možič je bil v ligi narodov zelo razpoložen. FOTO: VNL
Rok Možič je bil v ligi narodov zelo razpoložen. FOTO: VNL
Nejc Grilc
 18. 8. 2026 | 06:17
4:14
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Slovenski odbojkarji so se dobre volje vrnili v ljubljansko bazo in uradno začeli drugi del poletja, v katerem bo v ospredju evropsko prvenstvo v Italiji. Strokovni štab je namesto dolgih treningov raje izbral več pripravljalnih tekem, dve naše ase že v tem tednu čakata v Srbiji, kjer izbrana vrsta Gheorgheja Cretuja trdo dela in bo trši oreh kot nazadnje, ko sta si moštvi stali naproti v Beogradu. Vsaka izkušnja bo pomembna za dvig forme, pravi Rok Možič, ki opozarja, da so Poljaki jasno pokazali, kaj Slovencem še manjka, če želijo ohraniti priključek s svetovnim vrhom.

Kako ste po kratkem odmoru, ki je sledil naporni prvi polovici poletja?

»Glava se je spočila, telo tudi malo, zagotovo je odmor prišel zelo prav. Znova smo si okrepili telesno pripravljenost, ne smemo si privoščiti, da bi se povsem 'odklopili', tako da bomo poskušali biti čim prej nazaj v formi. Zagotovo nam manjka nekaj ritma v igri z žogo, ampak verjamem, da bomo – glede na to, da smo profesionalci –, čim prej spet pravi.«

Za trenutek se vrniva nazaj: osvojili ste kolajno v ligi narodov, prvi del sezone je bil skoraj za čisto desetico. Kako ste ga videli in kje še vidite rezerve pred evropskim prvenstvom?

»Letošnja liga narodov je bila morda celo najmočnejša doslej, za nas pa tudi najuspešnejša. Deset zmag v rednem delu, potem še bronasta kolajna. Premagali smo Japonce, tako da bi bilo težko doseči še kaj več, zagotovo smo lahko zadovoljni. No, ni za čisto desetico, lahko bi bilo še bolje (smeh).«

Edina manjša črna pika, če ji lahko tako rečemo, je bil gladek polfinalni poraz proti Poljski.

»Res je, Poljaki so trenutno zagotovo najboljša ekipa na svetu, predvsem smo na tej tekmi videli, kaj vse nam še manjka, da bi bili zraven tudi proti tako dobrim tekmecem. Skrivnosti ni, delati bomo morali predvsem na servisu in sprejemu, za katera vemo, da na najvišji ravni delata razliko. Če si želimo na vrh Evrope, vemo, k čemu moramo stremeti in koga moramo premagati, zato je bila ta tekma s Poljsko za nas koristna.«

Predvsem si veliko pohval zagotovo zasluži Grega Okroglič, ki je odigral vrhunsko.

Kako stopnjevati formo? Evropsko prvenstvo se bo začelo 10. septembra. Če boste igrali tako dolgo, kot pričakujete, je pred vami še več kot mesec dni odbojke.

»Drži, imamo pa pred tem precej prijateljskih tekem. Kar zadeva stopnjevanje forme, bodo trenerji in kondicijski trenerji najbolje vedeli, kako se lotiti tega. Vemo, da rezultat morda ne bo v ospredju, ampak je vseeno lepo zmagati. Res je tudi, da bomo že takoj igrali proti Srbiji, ki v tem trenutku trenira precej več kot mi in igra boljšo odbojko, dlje so že v polnem ritmu. Formo lahko načrtuješ za najpomembnejše tekme, ampak je treba najprej priti do njih, pri tem se je marsikdo že opekel.«

Na zaključnem turnirju na Kitajskem je zaradi poškodb igrala precej premešana in mlada postava, odziv je bil odličen. Čeprav ste mladi, imate v reprezentanci že dolg staž. Kako ste videli odziv mladih po polfinalu in kako so se spoprijeli z velikim trenutkom na tekmi za bronasto kolajno?

»Bilo je odlično. Predvsem si veliko pohval zagotovo zasluži Grega Okroglič, ki je igral ves tretji turnir in nato zaključni turnir po poškodbi Janija Kovačiča. Morda se je na začetku malo lovil, potem pa je igral vrhunsko. Tako na tretjem turnirju v Beogradu kot na tekmi za tretje mesto, zato je bilo to res lepo videti. Vemo, da Nik Mujanović v zadnjem letu prevzema vedno večjo vlogo. Priložnost so dobili tudi Janž Kržič, Klemen Šen in Rok Bračko. Zelo sem vesel, saj to kaže, da ima Slovenija potencial in da se lahko zgodba tega zlatega rodu nadaljuje tudi v prihodnje. Uspehi bodo še sledili.«

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