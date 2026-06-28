Ronaldo (ne) duši: svetovni rekorder si želi moštveni uspeh

Portugalska je po uvodni bledi predstavi proti Kongu v drugi tekmi svetovnega prvenstva v skupini F le pognala nogometne motorje na višje obrate in pomirila duhove v domovini, kjer so že »pribijali na križ« selektorja Roberta Martineza in tudi nedotakljivega Cristiana Ronalda. Prav 41-letni najbogatejši in najprepoznavnejši aktivni športnik na svetu je krivec za vse, za dobro in slabo. Ko gre Portugalski dobro, je na lestvici favoritov visoko, ko ji gre slabo, ji gre zato, ker Ronaldo ne zabija golov. In duši druge igralce. Kako nemočna je lahko, so pred dvema letoma na euru razkrili tudi slovenski fantje.

Cristiano Ronaldo je že presegel strelski učinek iz Katarja. FOTO: Paul Childs/Reuters

Kaj in koliko dejansko zmore Portugalska v (verjetno) zadnjem velikem mundialskem dejanju strelskega plenilca, ki tako hlasta za slavo in dosežki na moštveni in posamični ravni, tudi zgodnja zadnja nedeljska tekma v skupini proti Kolumbiji ne bo še dala odgovora. Bo le še dvignila velika pričakovanja in napovedi strokovnjakov o odlični reprezentanci, ki ji še manjka pika na i. Ali bo šla v izločilni del tekmovanja s precejšnjim nezaupanjem javnosti? Derbi šteje le o tem, kdo bo zmagovalec in kdo bo imel v izločilnih tekmah boljše izhodišče.

Dvoboj Portugalske in Kolumbije bo tretji najmočnejši na tem SP. Portugalska je peta na lestvici Svetovne nogometne zveze, Kolumbija 13. Močnejši tekmi sta bili le med Anglijo (4.) in takrat 11. Hrvaško, ki je zdaj 13., ter med peto Brazilijo in šestim Marokom. Kolumbija ima v Južni Ameriki podoben status kot Portugalska v Evropi, je velesila s talentom, ki ji manjka še podvig na mundialih. Vrednost reprezentance je sicer skromna, le 302,35 milijona evrov.

Toda Portugalska, leta 1966 tretja na SP v Angliji, in 40 let pozneje polfinalistka v Nemčiji, še zdaleč ni le Ronaldo, ocena, da gre za moštvo z najbolj talentiranimi nogometaši, bo kar držala. Nazadnje, Paris St-Germain je že drugo leto zapored evropski klubski prvak zaradi Portugalcev, trojice Vitinha, Nuno Mendes, João Neves.

Pariški četverček Portugalcev, prvokategorniki Nuno Mendes (levo), João Neves, Vitinha in rezervist Goncalo Ramos so letos na klubski ravni že osvajali lovorike. Foto: Andrew Boyers/Reuters

Najmočnejša zvezna vrsta na svetu

Srce in duša moštva ter igre je praviloma zvezna vrsta. Portugalska je po imenih najboljša na svetu. Parižana Vitinha in Neves imata v Brunu Fernandesu, soigralca slovenskega asa pri Manchester Unitedu Benjaminu Šešku, najboljšega igralca sezone v premier league. In najboljšega asistenta v zgodovini najmočnejše lige na svetu. Tu je še novopečeni Realovec Bernardo Silva. Le kdo od strokovnjakov si ne bi želel voditi tako nadarjene in uspešne skupine posameznikov? Tega se zaveda 52-letni Katalonec Martinez, ki ima od leta 2023 le eno nalogo, kako okoli Ronalda zgraditi dinamičen sistem, ki ne bo dušil ustvarjalnosti preostalih svetovnih zvezdnikov in hitrost igre.

Spored

Martinez se je že »izkazal« s tem, da je postal največji Ronaldov zaščitnik. Naslednji koraki so povezani le s tem, da bo moštvo zmagovalo tudi, če ne bo šlo Ronaldu. »Če smo želeli priti do želenega odziva, včasih preprosto potrebuješ tekmo, kot je bila prva, da bi se lahko kot ekipa dvigovali skozi turnir,« je po »petardi« proti Uzbekistanu razmišljal Martinez, ki nima 11 zvezdnikov, temveč še najmanj enakovredno klop »rezervistov«.

Lov na sanjsko številko 1000

Ronaldov lov za posamičnimi rekordi so lahko utež za seleção, vrednega 1,01 milijarde evrov – lovi 1000. gol v karieri, trenutno je pri številki 975 in je prvi nogometaš, ki je bil strelec na šestih zaporednih prvenstvih ter svetovni rekorder po golih za reprezentanco, dosegel jih je 145. Je tudi mundialski dolžnik, zabijal je premalo golov, od prvega na SP leta 2004 je več kot enega zabil le v Rusiji pred osmimi leti, štiri. V ZDA je dva.

je na šestih zaporednih svetovnih prvenstvih dosegel Cristiano Ronaldo.

Sladke Ronaldove besede – »Moštvo je igralo dobro in je napredovalo. Seveda, posamični dosežki so vedno lepi, toda moj cilj je pomagati reprezentanci, da doseže svojega,« je povedal po igri mačke z mišjo proti Uzbekistanu – resda ne prepričajo nikogar več, toda prav na drugi tekmi je morda nakazal, da je res v službi moštva in ne svojih osebnih rekordov. Izvedbo prostega strela je po spretnem zavajanju tekmecev prepustil strelcu Mendesu.