Roparji vdrli v dom nogometnega zvezdnika, ga zvezali in z orožjem grozili njegovi družini (VIDEO)

Nekdanji vratar Paris Saint-Germaina in španske reprezentance Sergio Rico (33) je z družino v svojem domu doživel pravo nočno moro. V ponedeljek zvečer je njihovo posestvo napadlo pet zamaskiranih in oboroženih roparjev. Rop se je zgodil okoli 22. ure v kraju Bollullos de la Mitación v bližini Seville. Rico je takrat večerjal z ženo Albo Silvo, njunima majhnima otrokoma in drugimi družinskimi člani, ko so na posestvo vdrli zamaskirani napadalci.

V hiši sta bili tudi ženina mati in gospodinjska pomočnica. Kot poroča španska televizija Telecinco, so roparji obvladali stanovalce in nato preiskali prostore ter iskali dragocenosti. Po navedbah medijev so nogometaša zvezali. Eden od najbolj pretresljivih trenutkov se je zgodil, ko je eden od napadalcev s pištolo, uperjeno v glavo, grozil Ricovi tašči.

Odnesli denar, nakit in drage ure

Roparji so iz družinskega doma odnesli večjo količino gotovine, nakit, drage ure in dizajnerske torbice. Kolikšna je skupna vrednost ukradenih predmetov, uradno še ni znano. Po ropu so pobegnili neznano kam. Španska policija je začela obsežno preiskavo, osumljencev pa za zdaj še niso prijeli.

Po pretresljivi noči se je oglasila tudi Ricova žena Alba Silva. Na Instagramu je s sledilci delila čustveno sporočilo. »Še vedno sem v popolnem šoku in zmanjkuje mi besed. Toda edino, kar je zares pomembno, je, da je naša družina po zaslugi Boga na varnem in da nevarnost ni več prisotna,« je zapisala. Zahvalila se je tudi vsem, ki so jim poslali sporočila podpore in izrazili skrb.

Za španske medije je spregovoril tudi Sergio Rico. Potrdil je, da so bili napadalci izjemno nasilni, zanikal pa je nekatera ugibanja, da naj bi utrpel hujše telesne poškodbe ali da so ga pretepli.

Igral za Sevillo, PSG in Fulham

Sergio Rico je v karieri branil za Sevillo, Fulham in Paris Saint-Germain. S francoskim velikanom je osvojil več lovorik, med drugim tudi naslove francoskega prvaka. Nazadnje je igral za katarski klub Al-Gharafa, trenutno pa je brez kluba. Za člansko špansko reprezentanco je zbral en nastop, poroča Slobodna Dalmacija.