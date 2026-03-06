  • Delo d.o.o.
NJEN BOJ

Saj ni res, pa je. Minilo le 25 dni od grozljivega padca, Lindsey Vonn že trenira! (VIDEO)

Ameriška smučarka se vrača po hudi poškodbi in to hitreje od pričakovanj.
Ameriška smučarka se vrača po hudi poškodbi in to hitreje od pričakovanj. FOTO: Leonhard Foeger Reuters
Ameriška smučarka se vrača po hudi poškodbi in to hitreje od pričakovanj. FOTO: Leonhard Foeger Reuters
M. U.
 6. 3. 2026 | 11:29
 6. 3. 2026 | 11:29
2:12
Legendarna ameriška smučarka Lindsey Vonn je še enkrat pokazala neverjetno moč. Le 25 dni po grozljivem padcu na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini se je vrnila k treningom in v telovadnici že opravlja prve vaje.

Na Instagramu je objavila posnetek z rehabilitacije, na katerem izvaja različne vaje za trebušne mišice in ramena, medtem ko hkrati poteka tudi okrevanje njene hudo poškodovane noge. Ob koncu posnetka jo lahko vidimo, kako vstane iz invalidskega vozička. »To so nedvomno težki časi, vendar sem še vedno hvaležna. Trdo delam. Edini cilj je, da bom spet zdrava. Dan za dnem,« je sporočila pod objavo na Instagramu.

Grozljiv padec na olimpijski progi

Spomnimo, Lindsey Vonn je 8. februarja doživela hud padec na olimpijski progi za smuk. Po 13 sekundah vožnje se je z nogo ujela v vrata in izgubila ravnotežje, nakar je silovito padla. Posledice so bile resne – prišlo je do kompleksnega zloma leve golenice, zaradi težke poškodbe pa je morala prestati kar pet operacij. Stanje je bilo tako resno, da je obstajala nevarnost amputacije, zato se je Vonn javno zahvalila zdravniku, ki ji je rešil nogo: »Dr. Tom Hackett mi je rešil nogo pred amputacijo. Opravil je fasciotomijo, odprl je obe strani noge, da je lahko 'dihala', in mi tako rešil nogo.«

»Lindsey Vonn so dobesedno žrtvovali, kar vrgli so jo po tisti planini navzdol«

Ob vsem tem je doživela tudi pretres v zasebnem življenju – istega dne, ko je hudo padla, se je poslabšalo zdravstveno stanje njenega psa Lea, ki ga je posvojila že leta 2014. Po boju z rakom je Leo nekaj dni pozneje poginil.

Pred smučarsko legendo je zdaj dolga in težka rehabilitacija, sama pa priznava, da bo potrebovala približno leto dni, da se bodo vse kosti povsem zacelile.  Prvi posnetki iz telovadnice tako kažejo, da se Lindsey Vonn že podala v nov velik boj.

